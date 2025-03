San Donato/Alvito – I boschi del Parco continuano a bruciare, allestita una speciale vasca di prelievo | TG24.info

Dopo ben quattro giorni continuano a bruciare i monti e i boschi della Valle di Comino.

Le fiamme ormai hanno raggiunto anche le zone del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise dove sono presenti oltre dieci squadre composte da Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sora, il Nucleo Operativo della Protezione Civile di Atina, Vicalvi, Pescosolido, dell’Unione del Lacerno e del Fibreno, di Broccostella, insieme ai volontari dell’ANVVFC di San Donato, i Carabinieri e la Polizia Locale, oltre ai Guardiaparco. Nel frattempo, per lottare contro il feroce incendio, sono sempre più indispensabili i mezzi di soccorso aereo. Non a caso, presso il campo sportivo di San Donato, questa mattina è stata montata una vasca della Regione Lazio che in queste dure ore di lavoro è in grado di fornire acqua per un elicottero in viaggio insieme a due canadair che invece fanno scorta di acqua presso il lago di Barrea. Sono momenti davvero cruciali e di grave difficoltà per i volontari che stanno operando a terra. Sì, perché complice anche il forte vento, il grave rogo si è spinto sempre più in alto, verso zone impervie raggiungibili soltanto dall’alto. Rimane chiusa la Strada Regionale 509.

“Voglio rivolgere un ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di San Donato Val di Comino – ha sottolineato il sindaco Enrico Pittiglio – ai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Prefettura, Regione Lazio e ai tantissimi volontari impegnati, senza sosta da sabato scorso, a combattere le fiamme che tanto male stanno facendo al nostro territorio. Un lavoro straordinario, encomiabile, condotto con grande forza d’animo. Purtroppo però, il fronte del fuoco continua ad espandersi, complicando ancor di più le operazioni. Rimane chiusa la SR 509 per motivi di sicurezza, ma stiamo operando per un veloce ripristino della viabilità. Sono ore difficili ed auspichiamo che la situazione possa tempestivamente migliorare”.

Dello stesso avviso anche il sindaco di Alvito Luciana Martini che, in questi giorni, insieme ai suoi amministratori, si è prodigata per non far mancare acqua e cibo ai numerosi volontari presenti sul posto. Al momento sembra che le fiamme stiano raggiungendo anche la contrada Val di Rio ad Alvito. E mentre si attendono ulteriori aggiornamenti, è caccia ai piromani!

Caterina Paglia