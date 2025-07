Salute Mentale – Fantini: “A Frosinone grande partecipazione che dimostra centralità della tematica” | TG24.info

Luca Fantini, segretario provinciale uscente del Partito Democratico di Frosinone, interviene a sostegno della raccolta firme promossa dalla consigliera regionale Sara Battisti per la proposta di legge d’iniziativa popolare che punta a introdurre il Servizio di Assistenza Psicologica Primaria in tutta la regione.

“La straordinaria mobilitazione prevista questo week end in provincia di Frosinone con tanti banchetti in diversi comuni per la raccolta firme sulla proposta di legge per istituire lo psicologo di base nel Lazio – dice Fantini – dimostra ancora una volta la forza di una mobilitazione che parte dal basso. Dai circoli, dai volontari, da una comunità politica che crede davvero nella funzione sociale della buona politica. Voglio ringraziare di cuore i tanti militanti, le segretarie e i segretari di circolo, i cittadini che in queste ore stanno dando un contributo attivo, convinto e appassionato a una battaglia di civiltà, promossa dalla consigliera regionale Sara Battisti, che riguarda tutte e tutti”. “Parliamo di un tema centrale – spiega Fantini – troppo spesso sottovalutato o ignorato dalle istituzioni, su cui invece il Partito Democratico ha deciso di esserci con coerenza e visione. Il sostegno alla proposta sullo psicologo di base è la testimonianza concreta di un PD che guarda all’esterno, che ascolta i bisogni reali, che raccoglie le sollecitazioni che arrivano dalla società e le traduce in iniziativa legislativa, offrendo risposte chiare e strumenti reali a tutela della salute mentale, soprattutto delle fasce più fragili e vulnerabili”.