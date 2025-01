Isola del Liri – Congratulazioni all’Architetto Daniele Massimo Palladinelli, autore della tesi su “Il Grande Cammino di Celestino V: da L’Aquila a Roma-La via dell’acqua” | TG24.info | Rubriche

Complimenti al Dottore magistrale, Architetto Daniele Massimo Palladinelli che oggi si è laureato presso l’Università di Pescara discutendo la speciale tesi “Il Grande Cammino di Celestino V: da L’Aquila a Roma- La via dell’acqua”, un progetto dedicato alla città di Isola del Liri che va a valorizzare l’area verde Viscogliosi intervenendo su una riqualificazione strutturale dell’ex cartiera Trito.

‘Pellegrinaggio’ è un termine che evoca contenuti legati a sentimenti di fede e di devozione religiosa, una vera e propria connessione spirituale tra l’uomo e Dio. Rappresenta, inoltre, uno strumento di conoscenza e interazione fra diverse culture, in contesti storici differenti tra di loro. Lo storico Cammino di Celestino V, è un chiaro esempio di pellegrinaggio e diventa parte di un grande tracciato che congiunge i luoghi del Papa eremita. Secondo la storiografia recente, l’Abruzzo fu una delle prime regioni a ricevere il messaggio cristiano, grazie all’influenza territoriale di Roma. Il cammino diviene, pertanto, non solo una semplice esperienza di trekking, ma un punto di connessione spirituale con Dio e la Natura. La tesi dell’Architetto Palladinelli è “uno studio retrospettivo basato sull’analisi dei vari elementi urbanistici riguardanti il Cammino di papa Celestino V, ponendo come principale obiettivo il collegamento del tratto preesistente l’Aquila-Ortona con la città di Roma con la creazione di una nuova variante dal tratto Ovindoli-Celano e che tocc i territori della Ciociaria, volgendo particolare attenzione alla città di Isola del Liri.

L’azione progettuale è preceduta dallo studio dettagliato di contesti territoriali, viabilità, idrografia e delle differenti reti urbane, ed è volta alla valorizzazione di uno straordinario patrimonio storico, religioso e culturale attraverso la ricostruzione di un percorso spirituale che ridisegna le tappe principali dello storico cammino del papa eremita.

Tale studio ha condotto alla proposta progettuale attraverso la creazione di aree meditative ed elementi spirituali innovativi, tenendo conto delle caratteristiche del territorio considerato. È stata individuata e valorizzata un’area verde abbandonata nella città di Isola del Liri, cioè l’area verde Viscogliosi intervenendo su una riqualificazione strutturale dell’ex cartiera Trito, attraverso la creazione di alloggi multifunzionali per i pellegrini.

Si tratta di un’area di limitata estensione territoriale ma di notevole interesse naturalistico, paesaggistico e storico-archeologico, caratteristiche che hanno influenzato la scelta del progetto.

Il comprensorio protetto interessa il ramo destro del fiume Liri, quello originato dalla cascata Valcatoio, nel tratto Viscogliosi a monte, e la cartiera Trito a valle. L’obiettivo è quello di creare un punto di connessione culturale e spirituale, rendendo i luoghi del pellegrinaggio fruibili attraverso servizi e opere di riqualificazione. Inoltre, per incrementare il turismo, sono state ideate nuovi servizi essenziali sia per i cittadini che per il pellegrino (come il bike sharing). Per la realizzazione e concretizzazione di tale soluzione ecosostenibile è stata fatta un’attenta analisi delle aree pedonali, della viabilità, delle aree verdi di Isola del Liri. L’obiettivo è il recupero dei ponti esistenti, caratterizzati da necessità di manutenzione, da carenze strutturali in base alle nuove normative, ad oggi uno dei problemi nell’ambito delle infrastrutture pubbliche. Si tratta di percorsi paralleli a strade aperte al traffico veicolare, ma separati da cordoli, marciapiedi o transenne, ringhiere per gestire la sicurezza del traffico motorizzato ad alta differenza di velocità con le biciclette ed i pedoni. Adeguare un ponte dal punto di vista funzionale significa accostare qualcosa di nuovo, come una corsia carrabile o una passerella pedonale, a un ponte già esistente. In questo caso si mira ad allargare il ponte creando un piazza dove le persone posso comodamente rilassarsi e ammirare le bellezze della natura in totale sicurezza”.

Uno speciale ringraziamento al Comune di Isola del Liri e al Consorzio di Bonifica che ha messo a disposizione lo stabile dell’ex cartiera Trito.

