Roma – Turismo, record di presenze tra Natale e Capodanno | TG24.info

Nuovo record di arrivi e presenze turistiche a Roma tra Natale e Capodanno. Oltre il 37 per cento in più rispetto allo scorso anno.

“I dati certificati dall’Ente bilaterale del turismo del Lazio confermano quanto Roma sia tornata appetibile sul mercato turistico internazionale, grazie al lavoro di pianificazione e di promozione dei grandi eventi che insieme al sindaco Gualtieri abbiamo messo in campo in questi mesi” ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda.

”Sotto Natale – aggiunge l’assessore Onorato – nelle strutture ricettive di Roma Capitale sono stimati 310mila arrivi e 703mila presenze, rispettivamente +37,78% e +37,84% rispetto allo stesso periodo del 2022. Roma vola anche rispetto ai dati del 2019: in questo caso si registra un +22,68% di arrivi e +23,44% di presenze”. ”Ancora maggiori le prenotazioni alberghiere raccolte da Ebtl per il Capodanno, quando gli arrivi tra strutture alberghiere e bnb saranno 388mila e le presenze 925mila, rispettivamente +31,97% e +35,04% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con i quattro spettacoli di avvicinamento nelle piazze e nei quartieri e il Concertone di fine anno al Circo Massimo abbiamo dato ai turisti un motivo in più per scegliere di visitare Roma e festeggiare in piazza l’arrivo del nuovo anno. Con Blanco, Lazza e Francesca Michielin sul palco del Circo Massimo insieme alla squadra di RDS avremo un Capodanno sicuramente più in linea con i gusti delle ragazze e dei ragazzi, che arriveranno da ogni parte d’Italia dando un’ulteriore spinta anche al turismo under 30”.

(Fonte: comune.roma.it)