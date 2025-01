Roma – Società di raccolta rifiuti: arrestato il “dominus” per fallimento pilotato | TG24.info

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Tribunale del

Riesame di Roma a seguito di appello del Pubblico Ministero titolare delle indagini, che ha disposto la misura

degli arresti domiciliari nei confronti dell’amministratore di fatto di una cooperativa sociale operante nel settore

ambientale.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle del 5° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno permesso di

appurare come il patrimonio dell’impresa sia stato progressivamente depauperato dei suoi asset più rilevanti,

subendo, invece, l’addossamento dei debiti maturati da altri soggetti giuridici riconducibili all’imprenditore. In

particolare, allo scopo di creare una c.d. “bad company” destinata al fallimento, era stata ideata la cessione di un

ramo d’azienda e l’affitto di un altro, consentendo a nuovi soggetti giuridici “arricchiti” di proseguire la

redditizia attività di raccolta dei rifiuti, forti di un portafoglio di appalti del valore residuo di circa 14 milioni di

euro in alcuni comuni del Lazio.

Negli anni la cooperativa decotta aveva accumulato debiti per un ammontare complessivo di circa 4 milioni di

euro, dei quali due verso l’Erario, per imposte e contributi non versati.

Gli elementi raccolti hanno permesso alla Procura della Repubblica capitolina di ottenere dal G.I.P. presso il

Tribunale anche il sequestro di 6 automezzi costituenti l’intero parco di autoveicoli appartenuto alla cooperativa,

del valore di oltre 500.000 euro, per il ristoro dei creditori.

L’uomo è accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale e documentale per aver cagionato il

fallimento della cooperativa e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.

L’attività investigativa testimonia l’efficacia dell’azione della Procura della Repubblica capitolina e dalla

Guardia di Finanza a tutela della collettività dai danni arrecati da soggetti senza scrupoli che operano sul mercato

in modo spregiudicato, falsando la leale concorrenza e sottraendo introiti all’Erario