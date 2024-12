Roma – Proseguono le attività di screening oncologico della Asl Roma 6 | TG24.info

Ecco tutte le date e le sedi.

Dal 17 al 31 gennaio 2022

🟣Screening Mammografico

Ospedale dei Castelli (Via Nettunense Km 11,5 – Ariccia) – Ambulatori, piano terra st. 105

dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45

Unità Mobile di Anzio/Nettuno (ubicata presso Casa della Salute, Villa Albani – via Aldobrandini, 32 Anzio)

dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45

🔵Screening Citologico

Presso Consultorio di Velletri (via San Biagio 19/21 – Velletri)

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18.30

🟠Screening Colon Retto

Presso Centro 1° livello Nettuno – Poliambulatorio ASL Roma 6 (Piazza San Francesco 4 – Nettuno)

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30

Se non hai ricevuto la lettera-invito o per ulteriori informazioni sullo screening per il tumore alla mammella e al colon retto chiama da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00, solo da linea fissa, il numero verde 800.430.264 e, sia da linea fissa che mobile, il numero 06.9327.3281. E’ possibile contattare anche Andos Onlus ai numeri 06.93.25.562 (lunedì, mercoledì e venerdì 10.00-12.00) e 349.87.02.789 (lunedì al venerdì 12.00-16.00)

Per ulteriori informazioni sullo screening per il tumore al collo dell’utero chiama dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, solo da linea fissa, il numero verde 800.160.622 e, sia da linea fissa che mobile, il numero 06.9327.3791.

tutte le info al link:

https://www.aslroma6.it/screening

Salute Lazio @salutelazio