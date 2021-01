Roma – Lago di Bracciano, ok a pista ciclabile | TG24.info

Sono davvero felice che oggi il Consiglio Regionale abbia approvato la mia proposta di finanziamento della pista ciclabile circumlacuale attorno al lago di Bracciano. Un progetto bellissimo, presentato dall’Ente Parco Regionale Bracciano-Martignano, che ho immediatamente sposato per la sua importantissima valenza naturale, culturale e di promozione territoriale all’insegna del turismo sostenibile.

Il tracciato della pista si snoderà tra Polline Martignano, nel Comune di Roma, Anguillara Sabazia, Trevignano e Bracciano formando un anello ciclabile di oltre 33 chilometri che si inserirebbe idealmente nel progetto di una nuova rete dei sentieri, anch’esso portato avanti dall’Ente Parco Regionale Bracciano-Martignano, che oltre ad attraversare tutti i 10 comuni ricompresi nel territorio dell’Ente Parco si interfaccerebbe con la Via Francigena. Questo permetterebbe di creare un collegamento con le vicine aree protette di Veio, Marturanum, Monterano, dell’antichissima Città di Sutri e Valle del Treja oltre alla Faggeta di Monte Raschio, sito Unesco.

Si tratta di un intervento di assoluto rilievo, primo nel suo genere per estensione e tipologia rivolto non solo ai residenti, ma capace di arricchire e rilanciare l’offerta turistica della Regione Lazio nel suo complesso, attirando e favorendo un turismo sostenibile e di qualità in un periodo storico difficilissimo come quello che stiamo vivendo.

Il finanziamento del progetto della pista ciclabile è di 300mila nell’anno 2021. Un ringraziamento va al Consiglio Regionale per aver accolto favorevolmente la mia proposta, alla Giunta Regionale per aver dato parere positivo, e all’Ente Parco per il grande lavoro che sta svolgendo. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano