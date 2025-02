Roma – Il dottor Cavalieri del San Camillo salva una bimba che stava annegando | TG24.info

Sicuramente una storia iniziata in maniera tragica, ma con un bellissimo finale!

Domenica scorsa il dott. Alessandro Cavalieri, cardiologo presso l’ospedale San Camillo di Roma ha salvato una bambina di due anni che stava rischiando di annegare. Il fatto si è svolto sulla spiaggia di Porto San Giorgio, nelle Marche.

Stava lì in vacanza quando il medico è intervenuto in maniera tempestiva per rianimare la piccola, che era andata in arresto respiratorio dopo aver ingerito una grande quantità di acqua.

Grazie alla prontezza del dott. Cavalieri la bambina è trasportata in ospedale e ora è fuori pericolo e sta bene.

Il dott. Cavalieri ha sottolineato l’importanza di conoscere le manovre rianimazione cardiopolmonare (RCP): “È fondamentale che tutti conoscano queste manovre. I corsi di rianimazione base e di disostruzione delle vie aeree per la popolazione non sanitaria permettono di accrescere il numero di persone in grado di prestare immediato soccorso in situazioni come questa”.

Anna Ammanniti