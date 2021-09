Roma – I cinghiali conquistano la Capitale … e non solo (VIDEO) | TG24.info

I cinghiali alla conquista di Roma, numerose “famiglie“ di ungulati passeggiano nelle vie del centro, sui marciapiedi, agli incroci, sulle strisce pedonali. Nel web girano video che documentato la situazione della Capitale, gruppi di cinghiali che invadono la città, in realtà non è un problema che riguarda solo Roma, ma è un “grattacapo” nazionale.

Oltre un milione di esemplari, dati ipotetici poiché un censimento non è stato mai fatto, in Italia i cinghiali sono davvero troppi! Ormai sempre più spesso capita di avvistare nei centri abitati i cinghiali, una volta si limitavano a devastare le colture, da alcuni anni generano anche paura e disagi, oltre ad essere la causa di numerosi incidenti stradali. In Italia le competenze sulla fauna selvatica ricadono su vari enti amministrativi e tecnici. Nel “gioco del rimpallo” delle responsabilità, diventa assai difficile districarsi da una situazione difficile quale può essere quella dei cinghiali, problema tra l’altro causato principalmente dall’uomo.

All’inizio del XX secolo in Italia il cinghiale viveva con nuclei isolati nelle regioni tirreniche del centro e del sud Italia, nel Gargano e in Sardegna. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’espansione dei cinghiali è stata fortemente favorita dall’intervento dell’uomo, attraverso le numerose immissioni a scopo venatorio. Un’attività che ha avuto enorme successo, i cinghiali sono completamente onnivori ed estremamente adattabili in vari ambienti, sono stati quindi in grado di moltiplicarsi in un breve lasso di tempo. Ad oggi la presenza dei cinghiali è distribuita in tutta Italia, isole comprese.

I cinghiali numerose volte minano la sicurezza delle persone, rappresentano un pericolo per le strade, causano incidenti stimati, nell’ultimo decennio, per centinaia di milioni di euro. Senza tralasciare gli episodi in cui purtroppo negli incidenti stradali causati dagli ungulati ci sono vittime. Il cinghiale inoltre è in grado di danneggiare tutte le tipologie colturali. In Italia stime recenti indicano gli ungulati come i responsabili del 90% dei 10 milioni di euro di danni causati all’agricoltura. Come limitare l’impatto di questi animali? Sicuramente va evitato di lasciare cibo in strada a loro disposizione, anche se nelle grandi città si nutrono pure di immondizia. Oltre alla sterilizzazione (pensare di farlo su un milione di capi sembra piuttosto utopico) e all’abbattimento, vanno potenziate strategie quali le recinzioni, la cartellonistica ed i segnali.

Un paio di anni fa nel Lazio era stato formato un tavolo tecnico tra Comune di Roma, Regione, forze dell’ordine ed associazioni per attuare gli interventi previsti per risolvere la grande problematica dei cinghiali. Però in seguito all’esecuzione di una famiglia di cinghiali a Parco Moderni a Roma si è tutto bloccato, da quell’episodio non risultano che ci siano più stati interventi coordinati da Roma Capitale. La Regione ha avviato una campagna di contenimento, i risultati si vedranno tra qualche mese, intanto i cinghiali conquistano Roma e non solo!

