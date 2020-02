Roma – Flash mob contro il bullismo

SPECIALE – Sanremo 2020: E’ il Festival dei record, e dei sogni realizzati (video) E’ il Sanremo dei record. Anche la seconda serata di ieri ha avuto uno share d’altri tempi con oltre il 50% degli italiani che hanno scelto di guardare il Festival...

Atina/Isola – Gran finale di Atina Jazz Winter al Grey Club Torna la formula itinerante di Atina jazz Winter che, dopo la suadente performance di Vittoria Siggillino, all’interno del Salone di Rappresentanza del Palazzo Ducale d Atina, prosegue ad Isola del...

Ceprano – Via al cantiere per la bretella di via Triventi, Cacciarella: “Come vincere una maratona” Apre il cantiere per la realizzazione della nuova bretella di via Triventi. Dopo tutte le pratiche burocratiche si è dunque arrivati al momento di risolvere un problema annoso per gli...

ULTIM’ORA Veroli – Esce fuori strada e finisce nel fosso, anziano in ospedale (foto) L’incidente si è verificato questo pomeriggio in via Currivé. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una Opel Corsa per cause al vaglio è uscita fuori strada in curva...

Sora – Tra poco il Consiglio comunale, ecco di cosa si parlerà Convocato il Consiglio Comunale di Sora in seduta pubbli­ca, straordinaria urgente, presso la sala consiliare in Corso Volsci, in 1^ convocazione, oggi giovedì 6 febbraio alle 18.00 e, in caso...

Falvaterra – Mancanza Piano anticorruzione, Ricci all’attacco del sindaco Sono scaduti i termini per la pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022 e sul sito istituzionale del Comune di Falvaterra ad oggi...

Veroli – Si finge dipendente della Camera e si fa consegnare soldi Gli promette una via alternativa e agevolata per l’aggiudicazione di alcune aste. Ma era solo una truffa. Le indagini effettuate dai militari operanti hanno permesso di raccogliere elementi di...

Roma – Sigilli alla pizzeria frequentata da pregiudicati I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni, con conseguente chiusura dell’attività al gestore di una pizzeria in...

Regione – Neve, chiuso il passo di Forca d’Acero Neve sulla SR509 di Forca d’acero. L’Astral informa che è chiuso per neve tra incrocio con SR666 di Sora e il Passo di Forca D’Acero Attivi mezzi spazzaneve....