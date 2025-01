Roma – Derubano anziana con la tecnica delle chiavi cadute a terra, scoperti e arrestati | TG24.info

Truffe e furti ai danni di anziani. La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza 2 ragazzi gravemente indiziati di aver truffato una coppia di anziani e 3 latinoamericani gravemente indiziati di aver derubato un’anziana con la tecnica delle chiavi cadute a terra. Per due di loro il Questore ha adottato anche un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio da Roma per 3 anni.

Convalida dell’arresto e 3 anni di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma a carico di 2 ragazzi campani gravemente indiziati di aver truffato una coppia di anziani; mentre per 3 latinoamericani, arrestati in flagranza per aver derubato un’anziana in strada, oltre alla convalida dell’arresto è in corso le procedura per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. Entrambi i fatti, seppur distinti, si sono svolti nel quartiere Monte Mario.

Le attività della Polizia di Stato, contro le truffe agli anziani, non hanno avuto sosta. Durante l’anno in corso sono state arrestate 36 persone per questi odiosi reati.

Nei giorni scorsi, un’auto civetta, con a bordo gli investigatori del Distretto San Giovanni, ha intercettato un mini Suv di costruzione francese con due ragazzi a bordo provenienti dalla Campania; l’esperienza ha indotto i poliziotti a seguire l’auto ma senza alcun esito. Il giorno seguente gli stessi ragazzi, a bordo della stessa auto, sono tornati nella capitale ed anche in questo caso sono stati seguiti in maniera discreta dai poliziotti di San Giovanni. Quando l’auto è giunta in una via di Monte Mario il passeggero, tenendo all’orecchio un cellulare, è sceso ed è entrato nel portone di un palazzo da cui è uscito dopo pochi attimi guardandosi intorno. A quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando i 2 giovani. Quello che era sceso aveva 400 euro in contanti ed una scatoletta di gioielli che, come è stato accertato subito dopo, erano stati dati loro da una coppia di anziani convinti di averli consegnati al direttore di un fantomatico ufficio postale per risolvere un gravissimo problema del nipote. I 2 giovani, entrambi napoletani, di 22 e 23 anni, dopo gli atti di rito, sono stati arrestati perché gravemente indiziati di truffa aggravata. Posti a disposizione della Magistratura, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato la misura adottata dalla Polizia di Stato. Parallelamente al procedimento giudiziario, all’esito di una dettagliata istruttoria sviluppata dalla Divisione Anticrimine, il Questore di Roma ha emesso a carico dei 2 giovani il foglio di via obbligatorio che impone loro di non far rientro nella capitale per 3 anni.

Son stati invece i “Falchi” della Squadra Mobile, la sezione specializzata per il contrasto al crimine diffuso, ad arrestare 3 latinoamericani, un peruviano e 2 cubani. I poliziotti, pattugliando le stradine tra la Trionfale e piazza Guadalupe, hanno soccorso un’anziana che era stata appena derubata con la tecnica del mazzo di chiavi, in cui, mentre un complice distrae la vittima dicendole che gli sono appena cadute le chiavi a terra l’altro si infila nell’auto della malcapitata e scappa con la borsa. Gli agenti, ben conoscendo il sistema, si sono messi subito sulle tracce dei sospetti anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini. Uno degli indagati è stato bloccato mentre stava per tentare un prelievo con il bancomat rubato, mentre i 2 presunti complici, vista la scena, hanno tentato vanamente di fuggire a piedi: il primo è stato preso subito, mentre l’altro è stato bloccato sotto la sua abitazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 8 mila euro e vario materiale su cui verranno svolti degli accertamenti per stabilirne la provenienza. I 3 sono stati arrestati perché gravemente indiziati, in concorso fra loro, di furto aggravato. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal GIP la convalida della misura pre-cautelare adottato dalla Polizia di Stato.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.