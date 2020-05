Roma – Coronavirus, ricoverati al Bambino Gesù una bambina con il fratellino e la mamma

Nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù una bambina con il fratellino e la mamma, tutti e 3 positivi e clinicamente stabili.

Al primo ospedale pediatrico italiano restano ricoverati in totale 10 bambini. Due bambini ricoverati in terapia intensiva sono in miglioramento e pronti per il trasferimento in degenza. L’importante gestione dei piccoli pazienti della Regione Lazio è in teleconsulto con 150 pediatri del territorio ed ospedalieri. Oggi nella Regione Lazio si sono registrati in totale 38 nuovi casi di Coronavirus. (foto web)

Anna Ammanniti