Roma – Coronavirus, è morto Giovanni Bartoloni portavoce di Mauro Buschini

Giovanni Bartoloni 51 anni, positivo al Covid era ricoverato all’ospedale Spallanzani, intubato da alcuni giorni ha perso la sua battaglia contro il malefico virus.

Si è spento nella serata di ieri Giovanni Bartoloni giornalista e portavoce del presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini, in passato aveva lavorato dal 2003 al 2008 come portavoce di Enrico Gasbarra alla Provincia. Dal 2013 era stato portavoce del presidente del Consiglio regionale, prima con Daniele Leodori e attualmente con Mauro Buschini. In passato era stato responsabile delle relazioni con i media di Alitalia, portavoce dell’amministratore delegato di Equitalia e aveva avuto anche un’esperienza al Parlamento europeo. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “Giovanni Bartoloni non ce l’ha fatta. E’ un dolore grande, tremendo. Ci mancherà la sua grande professionalità e il suo sorriso, la sua energia e la sua ricchezza d’animo. Ci mancherai Giovanni. Un abbraccio forte da tutti noi ai tuoi cari”. Il ministro Roberto Gualtieri: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa prematura di Giovanni Bartoloni a causa del Covid19. Un professionista serio e rispettato, un uomo brillante e disponibile, una persona speciale. Sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari. Ciao Giovanni!” Così il Partito Democratico del Lazio ricorda Giovanni: “La notizia che non avremmo mai voluto dare. Giovanni non c’è l’ha fatta. Giovanni è Giovanni Bartoloni. Si è arreso a questo male maledetto che in troppi ridicolizzano, e che da giorni lo aveva aggredito in maniera fortissima. Quasi un monito per tutti quelli che lo sottovalutano, a dimostrazione di quanto sia invece cattivo e pericoloso. Era un uomo ed un professionista apprezzato da tutti. Lascia un bambino e una famiglia alla quale tutti ci stringiamo attorno. Da tutta la nostra comunità il più grande senso di vicinanza a sua moglie Marta, ai suoi cari e a tutte le persone che lavoravano con lui. Ciao Giovanni, sempre con noi.” Queste le parole di Daniele Leodori: “Incontriamo sul nostro cammino persone vere, che ci sanno parlare con sincerità e con cui condividiamo molto della nostra vita, sul piano professionale e umano. A volte, improvvisamente, le perdiamo. Addio Giovanni Bartoloni, la tua scomparsa è un dolore grande.Mi stringo in questo momento di profondo sconforto alla famiglia, agli amici, a chi ha condiviso con te, con noi, questo cammino troppo breve.”

Anna Ammanniti