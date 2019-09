Roma – Consegnato il premio “Io faccio la mia parte” (video)

Venerdì scorso si è svolto nella sala della Protomoteca in Campidoglio, il premio “Io faccio la mia parte”, un riconoscimento erede del premio “Un Bosco per Kyoto”, organizzato dall’Accademia Kronos.

Il riconoscimento dell’edizione 2019 è stato assegnato al CUFA Carabinieri forestali, per l’impegno nel tutelare in tutti i suoi aspetti l’ambiente naturale del nostro Paese. L’attuale Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, garantisce un attento controllo su tutta la biodiversità del nostro territorio nazionale, prevenendo crimini ambientali e danni al patrimonio forestale. Ha ritirato il premio il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma col. Giuseppe Lopez, il suo intervento incentrato sulla tutela dell’ambiente, la cui custodia non è dettata solo dal compito professionale, ma anche da una profonda passione per la natura. Gli altri riconoscimenti sono stati assegnati al Governatore Regione Puglia Michele Emiliano, promotore del progetto” Un pianeta pulito per tutti”. Il Governatore ha contestato la trivellazione per la ricerca di idrocarburi nel Mar Adriatico e vietato l’uso della plastica monouso sulle spiagge pugliesi; Edo Rochi Ministro dell’Ambiente negli anni a cavallo tra il 1990 e il 2000; premiate la Costa Rica nella persona del Ministro Dell’Ambiente Carlos Manuel Rodriguez, conosciuta come una tra le nazioni ambientaliste più virtuose del pianeta e la FIGO nella persona di Maria Dolores Gomez Roig, l’organizzazione mondiale di medici ostetrici e ginecologici che è nata diversi anni fa con lo scopo di tutelare la salute delle donne e dei nascituri.

Anna Ammanniti