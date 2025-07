Roma – Completata la viabilità di collegamento tra Autostrada A1 e compendio Tor Vergata | TG24.info

L’assessore regionale Ciacciarelli: “Grazie al ministro Salvini raggiunto importante risultato per lo sviluppo infrastrutturale del compendio Tor Vergata”

“Grazie alla sinergia tra il governo rappresentato dal Ministro Salvini e la società Anas S.p.A. stamane è stata inaugurata la nuova arteria di collegamento per il complesso Universitario – Ospedaliero Tor Vergata”.

Lo ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio, che ha poi aggiunto: “L’intervento, realizzato con un investimento di circa 28 milioni di euro, si inserisce nell’ambito dei lavori previsti in occasione del Giubileo 2025 e consentirà un moderno e più rapido collegamento per i municipi VI e VII, attraverso il prolungamento di circa un chilometro per lato delle due complanari preesistenti lungo l’A1.

L’inaugurazione dell’opera inoltre si pone in perfetta sintonia temporale con la prossima apertura del Giubileo dei Giovani in programma dal 28 luglio al 3 agosto, importante evento al quale stiamo lavorando direttamente come Protezione Civile attraverso l’allestimento di un punto di accoglienza che ospiterà 4000 volontari presso la Vela di Calatrava.

Ringrazio il Vicepremier e Leader della Lega Matteo Salvini per l’attenzione rivolta al nostro territorio, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, l’Amministratore Delegato di ANAS SPA Claudio Andrea Gemme, l’Ing. Marco Moladori di ANAS SPA e tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante Infrastruttura”.