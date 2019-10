Roma – Cinquanta orsi marsicani invadono piazza Montecitorio, iniziativa del WWF

Cinquanta orsi marsicani in piazza Montecitorio per chiedere alle istituzioni di lavorare per il loro futuro, scongiurando l’estinzione.

L’azione del Wwf che ha deciso di dedicare il mese di ottobre all’orso marsicano e che ha lanciato la campagna Orso 2×50 per raddoppiare la popolazione di orsi marsicani entro il 2050 (https://www.wwf.it/orso_2x50.cfm?utm_source=web&utm_campaign=2×50&fbclid=IwAR1UpIu63tD9Ec6C6OTj_wUL655VpTfAOPbZZ2U4n8_k8rCxXhs_SLnyiKQ )

L’Orso bruno marsicano vive solamente in Italia, tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Majella e le aree appenniniche limitrofe.

Il numero 50 non è casuale: è il numero degli esemplari rimasti.

Il Wwf chiede “a governo e Parlamento una legge speciale che istituisca e finanzi con 6 milioni di euro la Rete Ecologica dell’Appennino a tutela dell’habitat dell’orso; al ministero dell’Ambiente fondi regolari e adeguati a favore dell’orso per progetti di sistema nei Parchi Nazionali; ai Parchi stessi e alle Regioni l’istituzione delle Aree Contigue e fondi adeguati per la prevenzione dei danni; alla Regione Lazio, in particolare, l’istituzione del Parco Naturale dei Monti Ernici-Simbruini; alla Regione Abruzzo personale per la Rete di Monitoraggio orso; ai Comuni regolamenti per gestire adeguatamente le fonti trofiche e il randagismo canino, in accordo con le Asl”.

Perché il WWF ha scelto questo progetto in difesa dell’Orso:

L’Orso bruno marsicano è una delle sottospecie più iconiche e rappresentative del nostro Paese e, nonostante sia protetto sia da leggi italiane che europee, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, unico areale della specie, vivono solo 50 individui.

Una popolazione così ristretta e isolata in un territorio dalle dimensioni ridotte, se non agiamo subito, è destinata all’estinzione!

Per garantire un futuro all’Orso bruno marsicano abbiamo lanciato insieme a tutti gli attori presenti sul territorio (Comuni, Regioni, Aree Protette, Enti Scientifici e AssociazIoni) un ambizioso progetto di conservazione: RADDOPPIARE IL NUMERO DI INDIVIDUI PRESENTI ENTRO IL 2050.