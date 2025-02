Roma – Ciacciarelli: “Importante risultato per garantire l’integrazione sociale delle persone con disabilità” | TG24.info

“Grazie alla Collaborazione ed il costante raccordo tra Ater Provincia di Roma, Assessorato Regionale alle Politiche Abitative ed Assessorato regionale all’Inclusione Sociale, sono state poste le basi per dare vita ad un innovativo e funzionale modello di integrazione sociale delle persone colpite da disabilità grave, tenendo conto della preminente importanza assunta al fine di soddisfare pienamente tale finalità di integrazione dalla possibilità di disporre di un’indipendenza abitativa.

A tal fine, sul presupposto dell’adesione dell’Ater Provincia di Roma al programma “Dopo di Noi” destinato a persone colpite da disabilità grave e prive del sostegno familiare, la Regione Lazio ha inteso programmare le risorse necessarie per consentire l’adeguamento degli immobili messi a disposizione dall’Ater.

Attraverso uno stanziamento di 107 mila euro l’Azienda ha potuto avviare infatti la ristrutturazione degli alloggi previsti ad Ariccia e Formello per dare a queste persone la possibilità di vivere in autonomia ed indipendenza.

Oggi a Formello, dove sono stati conclusi da poco i lavori di ristrutturazione, abbiamo avuto la possibilità di verificare in prima persona la bontà del progetto e la sua concreta funzionalità a garantire la soddisfazione del diritto di vivere in società anche per i meno fortunati.

Ringraziamo l’Assessore Regionale Maselli, il Direttore Ater Provincia di Roma Pisani Ed il consorzio per i servizi sociali territorialmente competente per l’importante risultato raggiunto in un’ottica di piena integrazione sociale.