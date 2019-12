Regione – Quaranta milioni per interventi sulle opere infrastrutturali degli impianti di irrigazione Quaranta milioni di euro per interventi sulle opere infrastrutturali degli impianti di irrigazione nei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino, Val di Paglia Superiore, Conca di Sora e Valle del Liri....

Ferentino – Natale in Musica, concerto solidale per abbattere le barriere Il Natale che abbatte le barriere La Fondazione Boccadamo e l’IC Ferentino 1 festeggiano il successo del loro progetto Leggerezza, Ottimismo, Buonumore, Impegno e Autoironia. Le parole chiave che...

Atina/Gallinaro – Nuova vita per un importante accesso stradale, grazie alla Provincia Restyling e messa in sicurezza per un’importante strada provinciale che collega il territorio del Comune di Gallinaro con quello di Atina. Giunto in tempo per le imminenti festività natalizie, si...

Sora – È ufficialmente costituito il comitato cittadino di Italia Viva È ufficialmente costituito a Sora il comitato cittadino di Italia Viva, il Coordinatore è Loreto Chiarlitti che ha voluto riunire all’insegna del fare iscritti, simpatizzanti, il Consigliere Provinciale di Italia...

Atina – Alla guida in stato di ebbrezza, ritiro della patente per un 35enne di Gallinaro Con le festività natalizie alle porte, si incentivano i controlli sul territorio, allo scopo di prevenire, in particolare, incidenti e furti. L’altra sera i Carabinieri della Stazione di Picinisco hanno...

Collepardo – Certosa Trisulti: Tar blocca sfratto, Mibact fa ricorso Il ministero per i Beni e per le attività culturali e per il turismo – si legge su AGI – presenterà ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione della...

Roma – Appartamento usato come deposito di merce contraffatta, arrestato Erano andati a perquisire la sua abitazione a Pomezia i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma aggrediti da un cittadino di nazionalità senegalese sospettato di smerciare merce contraffatta. Alle Fiamme...

ULTIM’ORA Isola del Liri – Malore per il senatore Magliocchetti dopo funerali di Vitale Aveva appena finito di partecipare ai funerali del suo ex vice sindaco Domenico Vitale. E’ tornato a casa, ha avvertito un malore e i soccorsi sono scattati immediatamente. Il senatore...

Valle del Sacco – Sindacati, Unindustria ed Aziende: immediato rilancio economico e occupazionale (video) Situazione insostenibile. Appello al Presidente del Consiglio Conte ed al Presidente della Regione Lazio Zingaretti. La preoccupante situazione economica, sociale ed ambientale che si sta determinando nei territori della Valle...