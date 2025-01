Roccasecca – Lavori sulla rete idrica, domani 10 ore senz’acqua | TG24.info

Il gestore del servizio idrico Acea Ato 5, ha comunicato che domani, venerdì 31 gennaio, in alcune zone del comune di Roccasecca ci sarà una sospensione idrica programmata.

Per consentire, infatti, alcuni lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 08:00 alle 18:00, si verificherà una sospensione del flusso idrico che interesserà, in particolare le seguenti zone:

località Antera, piazza Risorgimento, via Adige, via Alcide De Gasperi, via Antera, via Arno, via Avelardo, via Campania, via Campo Del Medico, via Campo Minonno, via Casilina, via Casilina Nord, via Casilina Sud, via Cerro Pantano, via Del Carpine, via Del Fiume, via Del Miglio, via Delle Valli, via Domenico Torriero, via Fibbeno, via Filomeno Lorini, via Folcara, via Fontana Di Legge, via Garigliano, via Latina, via Lazio, via Liri, via Lungo Melfa, via Molise, via Montello, via Ortella, via Panniglia, via Pantanone, via Pescopana, via Piave, via Po, via Querceto, via Risorgimento, via Rivolta, via San Vito, via Sant’Onofrio, via Scolpeto, via Tagliamento, via Tevere, via Ticino.