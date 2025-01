Roccasecca – Il Sindaco Sacco: “Da tempo stiamo sollecitando iniziative su Tracciolino, approvata delibera in Consiglio” | TG24.info

“Abbiamo portato in consiglio la proposta della minoranza sulla messa in sicurezza del Tracciolino. L’atto però è stato modificato attraverso un emendamento proposto dalla maggioranza poi approvato all’unanimità, finalizzato ad intercettare eventuali fondi presso la Regione e presso diversi ministeri, dall’ambiente alle infrastrutture a quello del sud e del PNRR. Fondi per garantire non solo la messa in sicurezza della strada ma anche la conservazione e valorizzazione del sito sul profilo naturalistico”. A dichiararlo il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, a margine della seduta del consiglio comunale.

Aggiunge il sindaco Sacco: “Approfitto di questa circostanza però per evidenziare come sul tema del dissesto idrogeologico il Comune di Roccasecca già da tempo si sia attrezzato. Lo dimostrano i diversi interventi già in corso sul territorio ma soprattutto la frana su Corso San Tommaso verificatasi in questi giorni, a pochi passi dal palazzo comunale. Grazie alla programmazione degli anni precedenti finalizzata a individuare le aree a rischio idrogeologico e a reperire i fondi necessari, siamo riusciti ad intervenire in soli tre giorni evitando di chiudere un’arteria storica e di fondamentale necessità per la viabilità territoriale, a differenza di quanto sta avvenendo, per esempio, per strade provinciali e regionali da tempo non transitabili. Un risultato del quale voglio complimentarmi con gli uffici e con i nostri tecnici. Continuiamo a lavorare per il territorio”.

Il Consiglio comunale ha inoltre dato il via libera a diversi provvedimenti, tra i quali: il rinnovo della convenzione per la gestione associata della funzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Roccasecca, San Vittore del Lazio e Colle San Magno, la convenzione per lo svolgimento della stazione appaltante con la Provincia di Frosinone e l’approvazione per la mozione per il mantenimento del 72° stormo dell’Aeronautica e della Scuola Elicotteristi al Moscardini di Frosinone.