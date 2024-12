Roccasecca – Il consigliere Gerardo Marullo entra in Lega | TG24.info

“Grande Soddisfazione per l’ingresso in Lega del Consigliere Comunale di Roccasecca Gerardo Marullo, giovane amministratore, ma con una formata esperienza politica avendo già svolto in passato vita di partito. L’ufficializzazione dell’ingresso in Lega del Consigliere Marullo, avvenuta nel corso dell’ultimo Direttivo Provinciale alla presenza anche del Coordinatore Provinciale On. Ottaviani e del Consigliere Provinciale Amata, dimostra, a pochi giorni dall’adesione del Consigliere di Cassino Laura Borraccio, una forte vitalità del nostro partito sul territorio provinciale, questo grazie ad un lavoro ed un coordinamento costante basato sul diretto contatto con tutti gli amministratori locali in modo da far proprie e difendere le loro esigenze nelle istituzioni preposte”. Lo dichiarano in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio e l’Onorevole Nicola Ottaviani, Coordinatore Provinciale Lega.

“Un lavoro finalizzato a valorizzare l’identità e le potenzialità di crescita dei nostri comuni grazie ai tanti amministratori che giornalmente sono pronti ad ascoltare le esigenze dei propri cittadini e che per tale ragione hanno bisogno di essere difesi e rappresentati con rispetto e determinazione.” Anche L’On. Abbruzzese, candidato al Parlamento Europeo, esprime grande soddisfazione per il lavoro portato avanti dal coordinamento provinciale e si complimenta per l’ingresso dei consiglieri Marullo e Borraccio, ritenendo che loro insieme a molti altri consiglieri che arriveranno nei prossimi giorni siano il sintomo di grande vitalità del nostro partito, ritornato ad essere attraente sul territorio grazie il buon governo dei propri rappresentanti in Parlamento, in Regione Lazio ed in Consiglio Provinciale.