Roccasecca – Botteghe e attività storiche del Lazio: ci sono il mercato e 13 esercizi commerciali della città | TG24.info

Il Sindaco Sacco: “Ora i finanziamenti per tutelare questo patrimonio della nostra economia. Grazie all’Associazione Nazionale Ambulanti – U.G.L.”.

La Regione Lazio ha pubblicato l’elenco aggiornato delle botteghe e delle attività storiche nel quale è stato inserito anche il mercato del Comune di Roccasecca e tredici attività commerciali.

Si tratta di un ulteriore passaggio, dopo il riconoscimento del marchio per mercato e attività storica, per accedere ai finanziamenti di azioni tese a tutelare, valorizzare e promuovere sia il mercato che le attività storiche.

Dopo la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il presidente dell’Associazione Nazionale Ambulanti – U.G.L. Ivano Zonetti per valorizzare le attività commerciali, ecco un ulteriore risultato per il Comune di Roccasecca che ha partecipato al censimento regionale per le fiere, i mercati e le botteghe storiche.

Il mercato settimanale della città ha ottenuto il riconoscimento di mercato storico dalla Regione Lazio, in quanto attestato già nei documenti del 1582, mentre le botteghe storiche risalgono ai primi del novecento.

Nei prossimi giorni l’Associazione Nazionale Ambulanti – U.G.L. incontrerà le amministrazioni interessate dal provvedimento, tra le quali quella di Roccasecca, per spiegare gli ulteriori passaggi e adempimenti finalizzati all’ottenimento delle risorse e alla messa a terra dei progetti di valorizzazione.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: “Voglio ringraziare l’associazione Nazionale Ambulanti Ugl per il prezioso supporto e tutte le attività commerciali che hanno aderito al censimento. Il riconoscimento di mercato storico prima l’inserimento ufficiale nell’elenco aggiornato sono i passaggi essenziali per arrivare ai finanziamenti e tutelare un patrimonio di tradizione come quello del nostro commercio”.

“Da assessore al commercio – ha aggiunto Glauco Bove – sono molto contento e soddisfatto per il grande risultato raggiunto. Ho seguito tutto il procedimento e ho affiancato il lavoro dell’associazione Nazionale Ambulanti Ugl. Un ringraziamento al Segretario Nazionale ANA-UGL, Marrigo Rosato, che ha costantemente assistito l’Amministrazione Comunale per il raggiungimento di questo grande risultato. Ora bisogna passare alla fase operativa che, ci auguriamo, prenda avvio a breve”.