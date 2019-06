Rocca di Papa – Una fuga di gas provoca l’esplosione, intervento di D’Amato e Donini

Nell’esplosione di questa mattina in Corso della Costituente è crollata una parte della facciata del palazzo comunale. Ci sono feriti gravi, tra i quali una bambina e il sindaco. Evacuata la zona per timore di una nuova esplosione

L’esplosione è stata causata da una fuga di gas, risultano ferite 16 persone tra le quali il sindaco, alcuni dipendenti, e una bimba ricoverata in codice rosso. Il sindaco Emanuele Crestini, rimasto coinvolto con ustioni al volto e alle braccia è stato trasportato al Centro Grandi Ustioni del Sant’Eugenio, qui sono ricoverate anche altri due feriti. L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato si è recato in visita presso l’ospedale Bambino Gesù dove si trova ricoverata anche una bambina di 5 anni trasportata in codice rosso. L’assessore attraverso una nota ha dichiarato: “Abbiamo monitorato costantemente l’evolversi della situazione e voglio ringraziare tutti gli operatori per il tempestivo intervento di soccorso. Mi sono appena recato in visita al Bambino Gesù dalla bambina rimasta ferita nell’esplosione per sincerarmi delle sue condizioni. La bambina è vigile e costantemente monitorata e l’ho trovata che parlava con la capo sala anche lei di Rocca di Papa. Probabilmente, come confermato dai medici, sarà necessario un intervento chirurgico nella regione orbitale. Ci sarà un bollettino medico da parte dell’ospedale Bambino Gesù”. I soccorsi sono stati immediatamente attivati con 2 elicotteri, 4 ambulanze e 2 automediche dell’Ares 118 operativi. E’ stato inoltre istituito da Ares un Posto di comando avanzato in stretto contatto con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I soccorsi sanitari sono coordinati direttamente dalla centrale operativa del Ares 118. Stiamo seguendo costantemente l’evolversi della situazione in merito all’esplosione che ha coinvolto questa mattina la sede del Municipio di Rocca di Papa. Sono state istituite le procedure per il Piano massiccio afflusso dei feriti negli ospedali”. Al momento risultano sei adulti trattati sul posto che non necessitano di trasporto in ospedale, un bambino trasportato in codice rosso al Bambino Gesù che non risulta in pericolo di vita, un adulto grande ustionato trasportato con mezzi propri al Policlinico di Tor Vergata. Due i bambini trasportati con mezzi propri all’ospedale di Frascati. La zona risulta al momento interdetta dai Vigili del Fuoco e si attendono disposizioni.

Interviene in un comunicato stampa anche Martina Donini, presidente regionale U.Di.Con. Lazio: “Tragedia sfiorata, urgono accertamenti. Siamo ancora preoccupati per l’esplosione che stamattina ha scosso la tranquillità dei residenti di Rocca di Papa un intervento che avrebbe dovuto essere di routine ha rischiato di diventare una tragedia per gli abitanti della zona”. Alle 11:15 di oggi, in Corso Costituente dei lavori di manutenzione alle condutture avrebbero causato una fuga di gas che, nonostante i tentativi degli operai di contenere il combustibile, si è propagato nelle stanze del palazzo comunale, causando un’esplosione ed un conseguente incendio; tra gli edifici investiti dai detriti una scuola dell’infanzia, adiacente al Municipio. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere celermente la zona in sicurezza e il trasporto dei 10 feriti, tra cui il sindaco, negli ospedali di Roma e dei Castelli. “Ci teniamo a complimentarci con i Vigili del Fuoco, il cui tempestivo intervento ha scongiurato l’ipotesi di una seconda esplosione e ha permesso di evacuare gli edifici della zona, tra cui una scuola materna un pensiero va a feriti, in particolar modo ai tre bambini colpiti da schegge e calcinacci. Il luogo di lavoro non può rappresentare una circostanza di pericolo e vogliamo sia fatta chiarezza su eventuali responsabilità o normative non rispettate. Per questo motivo presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica, al fine di far luce su quanto accaduto”.

Anna Ammanniti