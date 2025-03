Rocca d’Arce – Tentano di truffare un’insegnante in pensione ma cascano male… Il nipote è un maresciallo dei Carabinieri | TG24.info

(di Roberta Pugliesi) Un’ex insegnante di 77 anni di Rocca d’Arce è stata chiamata al telefono fisso da un uomo che si è qualificato come un Carabiniere di Frosinone avvisando che suo figlio era in caserma da loro. Ma la furba e abile nonna non è caduta nella trappola comunicando agli interlocutori con scaltrezza e sagacia: “SONO TRANQUILLA PERCHÉ ANCHE MIO NIPOTE È MARESCIALLO DEI CARABINIERI”.

Cosí i maldestri truffatori, smascherati dalla avveduta nonnina, fiera di avere un membro dell’Arma dei Carabinieri in famiglia, non hanno potuto fare altro che riagganciare il telefono. Una vittoria per il MONDO DEGLI ANZIANI e indirettamente anche per L’ARMA DEI CARABINIERI.

“Mio nipote che è un giovane maresciallo, mi ha sempre messo in guardia – ha affermato l’accorta nonnina – così appena ho risposto al telefono non ho avuto alcuna difficoltà a capire che si trattava di un tentativo raggiro e mi sono subito insospettita. Anche perché sono in continuo contatto con i miei figli non solo telefonicamente ma anche fisicamente. E so che non mi avrebbero fatto mai chiamare da altri “.