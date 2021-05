Rieti – Covid, Open Week vaccinale dedicato agli over 18 e tre tappe del Tour over 30 (foto) | TG24.info

Un ulteriore passo avanti per la campagna vaccinale anti Covid della Asl di Rieti, che nelle giornate di venerdì 28 maggio, sabato 29 maggio e domenica 30 maggio è stata impegnata in due lodevoli iniziative: Open Week vaccinale dedicato agli over 18 e tre tappe del Tour over 30.

La Asl di Rieti è la prima nel Lazio a vaccinare le ragazze e i ragazzi di 18 anni! Nell’hub della Caserma Verdirosi è stato somministrato il vaccino anti Covid ai 18enni. Un successo per numero di adesioni e per il clima di grande compostezza e responsabilità che si è instaurato tra i giovani in fila in attesa del vaccino. Le prenotazioni sono state effettuate sul posto ed è stato somministrato il vaccino AstraZeneca senza ticket virtuale. Nella giornata di ieri sono stati vaccinati 200 giovani.

Successo anche per il Tour vaccinale itinerante organizzato sempre dalla Asl di Rieti, riservato agli over 30. È stato somministrato il Johnson &Johnson senza ticket virtuale. Erano 200 le dosi messe a disposizione al giorno e sono andate esaurite tutte nel giro di pochi minuti. Nella tre giorni del Tour, la prima tappa si è svolta presso la sede Distrettuale Asl di Rieti di Osteria Nuova. Oltre il 48% dei prenotati sono stati giovani tra i 30 e i 35 anni e il 20% è arrivato da fuori provincia. L’iniziativa itinerante, unica nel suo genere si è spostata sabato presso la sede Distrettuale di Passo Corese e domenica è arrivata ad Amatrice. La Asl di Rieti ancora una volta, ha posto massima attenzione alle popolazioni colpite dal terremoto nel 2016, organizzando una giornata vaccinale nel cuore delle terre scosse dal sisma. L’Azienda sta sostenendo e implementando una medicina di prossimità per raggiungere ogni singolo cittadino della provincia, anche quello che vive nelle aree più interne e disagiate. Il Tour vaccinale si è svolto con il Camper Mobil Clinic della Asl, è stata un’iniziativa molto apprezzata che ha permesso a tutti i cittadini della provincia di Rieti, dalla bassa Sabina all’alta valle del Velino, di poter accedere alla vaccinazione anti Covid, senza raggiungere il capoluogo o le sedi utilizzate per la campagna vaccinale.

L’iniziativa di prevenzione itinerante è nata dal successo ottenuto in queste ultime settimane dagli Open Days over 40 e over 35 e dall’Open Week over 30 organizzati presso l’hub Caserma Verdirosi a Rieti che hanno consentito alla Asl di Rieti di eseguire più di 3 mila vaccini AstraZeneca con un’alta adesione di 30-35enni, oltre il 45%.

“Una gioia per noi tutti della Asl di Rieti, vedere tanti ragazzi e ragazze in fila, ordinati e sereni, entusiasti di potersi vaccinare e superare questo lungo periodo contraddistinto da paura e restrizioni.” A ieri le dosi somministrate in provincia di Rieti erano 83.503, di cui 56.490 sono prime dosi e 27.013 seconde dosi. Solo nella giornata di ieri sono state somministrate circa 2 mila dosi.

“Oggi il Camper Mobile Clinic della Asl di Rieti è giunto al Pass di Amatrice per le vaccinazioni, c’era grande attesa ed è stato un successo di adesione e organizzazione, un vero e proprio sold out. Ringrazio i nostri operatori della Azienda Sanitaria Locale e l’assessore al Lavoro, Formazione e Ricostruzione della Regione Lazio, Claudio di Berardino che era presente sul posto. Attualmente, abbiamo superato nel Lazio 3 milioni e 300mila somministrazioni. Confermiamo che nella giornata del 2 giugno Festa della Repubblica, nella nostra regione un adulto su due avrà ricevuto almeno una somministrazione di vaccino”. Le parole dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Anna Ammanniti