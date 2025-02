Riapertura Grotte di Collepardo, Battisti chiede audizione in Regione | TG24.info

La consigliera Sara Battisti chiede di fare chiarezza sulla situazione relativa alle grotte di Collepardo.

“Le Grotte di Collepardo – spiega la consigliera regionale – rappresentano un patrimonio naturale di straordinaria importanza per il turismo e l’economia locale. Tuttavia, dalla chiusura avvenuta nell’agosto 2023 per motivi di sicurezza, non sono ancora state fornite dalla maggioranza Rocca informazioni chiare sui tempi e le modalità di riapertura. Per questo ho richiesto la convocazione di un’audizione in V Commissione – Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo, affinché si faccia finalmente chiarezza sulla situazione. Ho richiesto l’audizione di Simona Renata Baldassarre, Assessora alla Cultura; Fabrizio Ghera, Assessore al Patrimonio; Marco Buttarelli, Presidente di Laziocrea Spa; Mauro Bussiglieri, Sindaco di Collepardo”.

“Nel 2019 la Regione Lazio – prosegue – attraverso un accordo con il Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, i Comuni di Pastena e Collepardo e la società partecipata Laziocrea Spa, si è impegnata a garantire la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo, ottenendo risultati significativi in termini di attrattività turistica. La chiusura del sito di Collepardo, avvenuta poco prima di Ferragosto 2023 a causa del rischio di caduta massi ha rappresentato un duro colpo per il territorio. Dopo la mia interrogazione del 30 aprile 2024, la Giunta ha assunto l’impegno di stanziare i fondi necessari per la messa in sicurezza e la riapertura, ma a oggi tutto è ancora fermo. È necessario fare il punto sulla situazione e soprattutto chiarire quali saranno le strategie per promuovere il sito non appena tornerà accessibile. La Regione non può permettersi di perdere ulteriore tempo. È fondamentale dare risposte chiare alla comunità locale e ai tanti turisti che attendono di poter visitare nuovamente questo sito unico. Mi auguro che la richiesta di audizione venga accolta al più presto per garantire trasparenza e tempi certi sulla riapertura delle Grotte di Collepardo”.