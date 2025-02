Regione – Weekend dedicato alla terra per rimuovere 500 tonnellate di rifiuti con 17 tappe laziali | TG24.info

Oltre 25mila volontari in campo con l’ambizioso obiettivo di rimuovere 500 tonnellate di plastica e rifiuti dispersi nell’ambiente. Una mobilitazione di massa per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

È stato presentato a Palazzo Madama, il programma nazionale degli eventi previsti per il weekend del 22-23 aprile pianificati da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra”.

Oltre 300 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente, in contemporanea in tutto il Paese di cui 17 nel Lazio, per un weekend interamente dedicato al nostro Pianeta che vedrà coinvolte anche dieci università italiane.Il weekend dedicato alla Terra avrà un’ulteriore finalità benefica con la piantumazione di alberi grazie alla collaborazione con il media partner Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita.

“L’interesse del Governo sul tema della dispersione dei rifiuti è elevato e l’aver dedicato un ministero al mare, dove tutto inevitabilmente confluisce, ne è la riprova. Le Istituzioni, però, non devono lasciare sole le associazioni negli sforzi che lodevolmente compiono ma che non possono essere risolutivi della problematica. – ha dichiarato il Senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, il quale ha tenuto a battesimo l’iniziativa a Palazzo Madama – È necessario intervenire sulle normative per aggiornarle, accompagnando i cittadini nei cambiamenti delle modalità di consumi. Interventi che si rende necessari attuare a livello globale per far sì di compiere davvero un cambiamento efficace”.

“L’amore per la propria terra passa attraverso gesti concreti come quello di ripulire l’ambiente dalla plastica e dai rifiuti dispersi o di piantumare nuovi alberi per donare ossigeno al Pianeta – ha dichiarato Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus – Grazie alla determinazione dei nostri volontari, il 22-23 aprile saremo in centinaia di appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud, per sensibilizzare i nostri concittadini alle gravi conseguenze che l’abbandono di plastica e rifiuti provoca quotidianamente nelle nostre vite, magari senza accorgercene. Un impegno e una attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani”.

ECCO GLI APPUNTAMENTI NEL LAZIO

Arnara (FR) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4136/22-apr-arnara

Castel Gandolfo (RM) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4138/22-apr-castel-gandolfo

Genazzano (RM) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4054/22-apr-genazzano

Latina (LT) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3804/22-apr-latina

Mentana (RM) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4048/22-apr-mentana

Prossedi (LT) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4187/22-apr-prossedi

Roma (RM) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4073/22-apr-roma

Strangolagalli (FR) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4119/22-apr-strangolagalli

Sutri (VT) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4023/22-apr-sutri

Artena (RM) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4077/23-apr-artena

Capena (RM) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4140/23-apr-capena

Frosinone (FR) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4069/23-apr-frosinone

Genzano di Roma (RM) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4091/23-apr-genzano-di-roma

Latina (LT) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3856/23-apr-latina

Pofi (FR) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3781/23-apr-pofi

Roma (RM) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4074/23-apr-roma

Roma (RM) https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4061/23-apr-roma