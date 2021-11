Regione – Viabilità, accordo Astral Comune di Roma | TG24.info

Le dichiarazioni dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

Esprimiamo grande soddisfazione per la conclusione dell’accordo tra Astral e Comune di Roma su interventi importanti per la viabilità del nostro territorio come sono quelli previsti per il raddoppio di via Marco Simone, relativamente alla VII perizia di variante per l’allargamento di via Tiburtina.

Siamo sulla strada giusta e la sinergia tra Comune di Roma e Regione Lazio ci consentirà di proseguire in questa direzione per mantenere gli impegni presi e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini.

A dichiararlo in una nota è l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri