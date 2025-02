Regione – Via libera dai soci al bilancio 2023 del Consorzio industriale del Lazio | TG24.info

Via libera dai soci del Consorzio Industriale del Lazio al bilancio d’esercizio 2023. L’assembela generale ha approvato oggi il documento contabile. Ora il Commissario Raffaele Trequattrini al lavoro per “per migliorare ed efficientare tutte le attività”. La seduta che ha dato l’okay al bilancio si è tenuta nella Sala Tevere della Regione Lazio e ha visto la presenza di oltre il 60% degli aventi diritto al voto, sia in presenza che da remoto.

Il bilancio approvato si riferisce al “secondo” anno di attività dell’ente e costituisce la chiusura della gestione del precedente Presidente, Francesco De Angelis. A lui – ha detto al riguardo il commissario Trequattrini – vanno, ancora una volta, i miei più sentiti ringraziamenti per il servizio reso alla nostra istituzione”.

Presente alla riunione dell’Assemblea dei Soci anche la Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, on. Roberta Angelilli: “Massima sinergia con il Consorzio industriale e con il commissario Trequattrini – ha detto -. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare in modo forte l’Ente, siamo pronti dopo la pausa estiva per una nuova legge e un nuovo Statuto”.

Il 2023 si è chiuso con una perdita di bilancio dovuta a diversi fattori contingenti. “Dal momento dell’inizio del mio mandato – spiega il commissario – ho fortemente lavorato per l’apertura al cambiamento e all’innovazione del Consorzio, senza disperdere i valori e le conoscenze che hanno sorretto nel tempo l’autorevolezza e il prestigio dell’ente. Far convivere la continuità con l’innovazione è l’obiettivo che ha ispirato i metodi di lavoro e le procedure operative fin qui poste in essere”.

Poi gli impegni per il futuro: “Occorre proseguire l’opera di unificazione iniziata e completare quella di messa in sicurezza dell’ente- ha detto Trequattrini -, razionalizzando le strutture e i processi, creando un assetto statutario e organizzativo allineato all’evoluzione delle attività istituzionali e alla ricerca dell’efficienza”.

Il Commissario ha illustrato anche le prospettive per l’anno in corso, il primo della sua gestione: “L’esercizio 2024 sarà destinato alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dell’ente mediante la realizzazione di un processo di spending review finalizzato a ridurre le spese non essenziali, eliminare sprechi e inefficienze, e migliorare l’efficienza complessiva della gestione. Questo processo sta coinvolgendo la revisione di programmi, servizi e politiche per garantire che le risorse finanziarie siano allocate in modo più efficace ed efficiente. Tutto ciò appare prodromico al cambio di passo dell’ente- ha aggiunto -, che dovrebbe concretizzarsi nel 2025 attraverso l’approvazione di una legge regionale e, successivamente, l’adozione di uno statuto, finalizzato a garantire un nuovo assetto proprietario, in grado di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria e mettere l’ente nella condizione di assolvere con sicurezza e stabilità il compito di braccio operativo della Regione per l’implementazione delle politiche economiche e di sviluppo territoriali”.