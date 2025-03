Regione – Valmontone hub culturale 2025, Mattia (Pd) rivendica la maternità del progetto | TG24.info

“Avviato in scorsa legislatura, è parte di un grande progetto di rinascita”

La consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, è intervenuta con una nota in cui esprime “la soddisfazione e il mio orgoglio per la realizzazione del progetto, avviato nella scorsa legislatura, che, tra marzo e maggio del 2025, trasformerà la città di Valmontone in un hub culturale con un ricco calendario di eventi che spaziano dalle residenze artistiche ai festival musicali, fino alle grandi mostre dedicate al fumetto”.

Spiega ancora la consigliera regionale: “Un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto regionale ‘Hub culturali socialità e lavoro’ promosso da DiSco Lazio e che rappresenta il tassello di un più ampio piano di rinascita, che ha incluso altre azioni fondamentali come l’apertura sul territorio di una delle dieci sedi regionali di Porta Futuro Lazio, per offrire agli studenti universitari servizi gratuiti di orientamento e formazione. Valmontone diventa così un esempio da visitare e da replicare in tutto il Lazio”.