Regione – Università, borse di studio Disco Lazio 2024/2025: tutti gli studenti idonei dichiarati vincitori | TG24.info

DiSCoLazio e Regione Lazio comunicano di aver dichiarato vincitori tutti gli studenti risultati idonei in attesa di rientrare nello scorrimento della graduatoria del bando “Diritto allo Studio 2024/2025”.

Per lo scorrimento di graduatoria sono state assegnate risorse che ammontano a circa 25 milioni di euro, cifra che si aggiunge agli oltre 155 milioni già impiegati per le circa 30 mila borse di studio, concesse alla data del 31 gennaio 2025, per un totale di 180 milioni di euro. Con questo ulteriore scorrimento sono stati dichiarati vincitori tutti i 5.258 studenti idonei in attesa di rientrare nella graduatoria del bando Diritto allo Studio 2024/2025 portando il totale delle borse di studio a oltre 35 mila, a conferma della centralità del diritto allo studio nelle politiche regionali. Un risultato possibile anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, messe a disposizione dal Ministero dell’Universitá in accordo con la Conferenza delle Regioni, destinate a garantire l’accesso all’istruzione universitaria.

Le borse di studio sono il principale sostegno economico istituito per aiutare gli studenti che si iscrivono all’università. Oltre alle borse, DiSCo offre sostegno agli studenti aiutandoli a trovare un alloggio nei pressi degli Atenei e garantendogli un accesso agevolato alle mense studentesche.

«Ampliare la platea dei beneficiari degli strumenti di Diritto allo studio nel Lazio, arrivando a dare risposte a tutti i richiedenti, è un risultato importante che certifica il grande impegno di Regione Lazio e DiSCOLazio in questa direzione. Stiamo dando attuazione al principio costituzionale che assicura ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l’accesso ai gradi più alti dell’istruzione. Ma siamo anche consapevoli che il diritto allo studio è un fattore determinante per l’attrattività del sistema universitario, in costante crescita negli ultimi anni. Continueremo a lavorare per essere al fianco degli studenti e aiutarli a perseguire le loro aspirazioni formative e professionali negli Atenei del Lazio» sottolinea l’assessore all’Università della Regione Lazio Luisa Regimenti.

«La nostra missione è garantire a ogni studente e studentessa, indipendentemente dalla propria situazione economica, la possibilità di accedere all’istruzione – ha spiegato Simone Foglio, Presidente di DiSCo Lazio -. Cerchiamo di ampliare il più possibile l’accessibilità alle fasce di reddito più basse, per garantire a tutti l’opportunità di realizzare il proprio sogno. Investire nei nostri giovani vuol dire investire nel futuro».