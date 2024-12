Regione – Un corso di medicina veterinaria nel Lazio | TG24.info

Nel Lazio un corso di medicina veterinaria. Esulta l’assessore regionale Giancarlo Righini.

“L’avvio del primo corso di medicina veterinaria nel Lazio, è una grande notizia per tutto il mondo agroalimentare della Regione. Ringrazio l’Università di Tor Vergata, nella figura del Magnifico Rettore, Nathan Levialdi Ghiron, e la Maccarese Spa per aver dato il via a questa iniziativa che permette al settore di fare un ulteriore passo in avanti in termini di qualità ed efficienza. Sono convinto, infatti, che il nuovo ciclo di studi possa creare quelle nuove figure professionali, indispensabili sia nel campo del benessere animale, sia in quello della sostenibilità ambientale. Ci tengo, inoltre, a sottolineare la bontà dell’iniziativa che nasce dalla sinergia fra pubblico e privato. Un esempio virtuoso di ciò che immaginiamo per il futuro del comparto agricolo. Solo attraverso la collaborazione tra le diverse eccellenze presenti sul territorio, infatti, potremo riusciremo a creare un sistema di supporto, anche dal punto di vista tecnico-scientifico, alle imprese che operano nell’ambito dell’agroalimentare”.

È quanto dichiara l’assessore all’Agricoltura, ai Parchi, alle Foreste e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.