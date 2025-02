Regione – Sostegno per malati oncologici, Di Mambro in azione | TG24.info

Domanda Contributo Anno 2023 per “Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo”. Al via, fino al 31 luglio, le richieste di contributi per pazienti oncologici e in attesa di trapianto.

Anche quest’anno la regione Lazio ha stanziato un fondo per andare incontro alle difficoltà dei malati oncologici e trapiantati. “Nel 2018 ho voluto fortemente questo fondo per aiutare tutti coloro che stanno lottando contro il cancro o sono in attesa di un trapianto, soprattutto in questo periodo difficile”.

Anche quest’anno, fino al 31 luglio, è possibile fare richiesta per ottenere il contributo previsto dalla Regione Lazio per i malati oncologici e per i pazienti in attesa di trapianto.

“Ho voluto fortemente questo fondo perché in tutti questi anni, trascorsi negli ospedali e dialogando con i malati, ho capito che era opportuno creare un contributo economico per aiutare tutti coloro che stanno lottando contro le neoplasie o hanno subito un trapianto e sono in forti difficoltà economiche – spiega Carmine Di Mambro, promotore dell’omonima legge regionale -. Per accedere al contributo bisogna compilare la documentazione scaricabile dal sito della Asl e presentarla ai Punti Unici di Accesso (PUA) di riferimento (Frosinone, Cassino, Sora, Anagni). I documenti devono contenere un’attestazione dell’ISEE, che è stata estesa a 15.000 euro ampliando così i percettori del contributo, e l’indicazione del Centro in cui si è in cura per l’esenzione prevista”.

Una somma che certo non attenua le problematiche economiche di chi sta combattendo queste terribili patologie, ma in ogni modo costituisce un segno forte di vicinanza e aiuto a coloro che si trovano in condizioni di disagio per tali situazioni di salute.

“Un grazie sincero sempre – conclude Di Mambro – agli onorevoli Loreto Marcelli e Sergio Pirozzi che hanno contributo alla realizzazione del fondo”.

Paola Polidoro