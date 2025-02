Regione – Sanità Lazio: Savo replica Ciarla: “Ecco i numeri che ci danno ragione” | TG24.info

“Smentire le ultime dichiarazioni del consigliere Ciarla che parla addirittura di bluff e fallimenti del governo Rocca appare sin troppo semplice, se soltanto elenchiamo i numeri in positivo registrati nei due anni di Governo Rocca e, al contrario, un debito milionario che la Regione e i suoi cittadini ancora stanno scontando in termini di servizi e assistenza.

Oltre quattordicimila autorizzazioni tra assunzioni e stabilizzazioni di personale; 155 milioni di euro per i Pronto Soccorso; 17 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa e fornire 400mila prestazioni non erogate (con risultati che i numeri, non le chiacchiere, evidenziano senza timore di smentita); più di 22.300 posti letto nella nuova rete ospedaliera che innalza a 3 la percentuale di posti letto ogni 1000 abitanti anche nelle province, 5 nuovi ospedali (proprio ieri è stato inaugurato quello di Viterbo), incluso il nuovo Policlinico. Per non parlare di un’impresa a dir poco epocale: l’approvazione, ad ottobre scorso, di tutti i bilanci delle Asl da parte del Mef, insieme alla parifica della Corte dei conti al rendiconto 2023.

Un elenco lunghissimo, che lo stesso presidente ha illustrato, carte alla mano, per oltre un’ora e mezza nell’ultima audizione in Commissione Sanità. È fin troppo evidente, dunque, lo straordinario impulso alla sanità regionale da parte dell’Amministrazione Rocca, che mette al centro le esigenze e le necessità delle persone, a cominciare proprio dalle fasce più deboli e in difficoltà.

Le accuse del consigliere Ciarla appaiono più come un esercizio di oratoria demagogica mentre i dati che il governo Rocca porta sui tavoli di Consiglio, di Commissioni e in qualsiasi altro luogo venga chiamato a dare conto dell’operato suo e della sua maggioranza, sono il risultato tangibile e inattaccabile dello straordinario lavoro, del costante impegno e della continua attenzione a restituire ai cittadini di Roma e delle province del Lazio una sanità a misura di persona. È questa la missione che abbiamo accettato quando gli elettori ci hanno dato mandato di governare ed è la sfida che abbiamo già dimostrato di saper vincere senza timore di essere smentiti”. Così la presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali del Lazio, Alessia Savo, in replica alle dichiarazioni del capogruppo del Pd, Mario Ciarla.