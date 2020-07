Regione – Sanità, il ministro Boccia: “Riformismo Zingaretti ha portato Lazio fuori da commissariamento”

Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie interviene sull’uscita dal commissariamento della Regione Lazio: Dal Lazio grande aiuto al resto d’Italia su Covid-19.

“La Regione Lazio è finalmente fuori dal commissariamento della sanità. È merito del buongoverno dell’amministrazione Zingaretti che ha esercitato nel modo più giusto e nell’unico interesse dei cittadini un’autentica azione riformista. La sanità del Lazio partiva da una situazione drammatica ed oggi è diventata, invece, un modello per la capacità di rafforzare i presidi territoriali, di fare prevenzione e investimenti, di consolidare la posizione del personale. Un’attività che ha dimostrato tutta la sua efficacia nell’affrontare l’emergenza Covid. Proprio in questa fase medici e operatori sanitari, con il sostegno della Regione Lazio, hanno dimostrato tutta la loro generosità verso le regioni in condizioni più critiche e gravi del nord. Per tutto questo, non smetterò mai di ringraziare la sanità del Lazio”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.