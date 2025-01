Regione – Sanità, D’Amato: “Il centrosinistra ha portato il Lazio fuori dal commissariamento. Rocca porterà il disavanzo oltre il 5%” | TG24.info

L’ex assessore alla sanità, Alessio D’Amato parla di “gravi conseguenze per la Regione”.

“Al Presidente Rocca dico che la campagna elettorale è finita e governi la Regione se è in grado di farlo – dice D’Amato – Noi abbiamo consegnato una Regione fuori dal commissariamento, con i LEA sopra la soglia di adempienza e il disavanzo 2022 sotto il 2 per cento. Oggi il disavanzo corre ad oltre il 5 per cento senza che si stia facendo nulla, anzi aumentando la spesa per privati. A fine anno, è lo stesso Rocca a dirlo, la proiezione del disavanzo è di oltre 700 milioni di euro e questa sarà la causa del commissariamento. La mia domanda è cosa si sta facendo per evitare questo? Perché aumenta la spesa per privati con la delibera di 23 milioni di euro fuori dal tetto? Perché aumenta la spesa per consulenze di beni e servizi esterni? L’inerzia porterà inevitabilmente a superare la soglia del 5 per cento con gravi conseguenze per la Regione. L’ultima volta che si raggiunse tale livello fu nel 2013 dopodiché mai in dieci anni si è raggiunto questo traguardo negativo. I numeri purtroppo sono testardi”. Così il Consigliere della Regione Lazio e membro della Commissione Sanità, Alessio D’Amato.