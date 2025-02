Regione – Salva Casa, Ciacciarelli: “Pronta proposta di legge per il recepimento” | TG24.info

«Con la finalità di rendere la Regione Lazio al passo con i tempi, consentendo la concreta applicazione nel nostro territorio regionale dell’importante intervento normativo di semplificazione edilizia operato dal Governo, attraverso Il decreto “Salva Casa”, abbiamo provveduto a definire una proposta di Legge per il suo recepimento che sarà sottoposta ai lavori della Giunta Regionale del Lazio nei prossimi giorni». Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Davanti a una forte stratificazione di norme regionali in materia edilizia – prosegue Ciacciarelli – diviene infatti necessario compiere un’opera di armonizzazione mediante un’apposita legge di recepimento del Decreto per dare certezza e chiarezza applicativa alla nuova normativa. Una delle principali priorità riguarda la definizione, attualmente non prevista, di parziali difformità e variazioni essenziali su cui si basa l’intero decreto, definizione che non può prescindere dalle articolazioni delle varie definizioni presenti in leggi regionali».

«Per tale ragione, dopo aver già provveduto a definire, con una apposita deliberazione di giunta, le indicazioni operative per procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinati dal decreto-legge Salva Casa, miriamo, con questa proposta di Legge, a definire un quadro e parametri certi per consentire una puntuale applicazione del Decreto. Si conferma così la volontà del governo regionale del Lazio di innovare, attraverso una pluralità di interventi normativi che stiamo mettendo in campo, la materia urbanistica dotando la stessa di una disciplina moderna e funzionale al nostro territorio», conclude l’assessore Ciacciarelli.