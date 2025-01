Regione – Rocca è ufficialmente il Presidente del Lazio | TG24.info

Francesco Rocca è ufficialmente Presidente della Giunta Regionale del Lazio.

Come annunciato, subito dopo le formalità presso la Corte d’Appello, si è recato in via Cristoforo Colombo dove ha preso possesso dei suoi uffici. Subito dopo ha tenuto una conferenza stampa di Sala Tevere. Qui ha annunciato che presenterà la nuova Giunta alla fine della prossima settimana. Potrebbe essere giovedì o venerdì prossimo. Rocca ha anche sostenuto che problemi tra i partiti non dovrebbero esserci. Oggi era infatti prevista un’altra riunione tra i responsabili dei partiti. “Se nella riunione tra i coordinatori qualcosa fosse andato storto – ha detto Francesco – mi sarebbero arrivati già i primi messaggi. Quindi non vedo difficoltà. Io vedo un clima tranquillo di uomini e donne pronti a mettersi a disposizione”.

“Al momento – ha aggiunto Rocca – leggo tante ricostruzioni fantasiose. Sto lavorando in queste ore per una squadra all’altezza delle aspettative e che si farà trovare pronta per le sfide che abbiamo avanti. Sarà un lavoro di squadra”. Ha sottolineato Rocca. Il presidente ha aggiunto che lui non ha posto alcun veto ai partiti per la formazione dell’esecutivo.

In sintesi nessuna vera informazione sulla Giunta è trapelata dalla prima conferenza del Governatore, il quale sottolineando di aver dato massima libertà ai partiti ha, di fatto, rimandato al mittente qualsiasi responsabilità per eventuali problemi tra gli stessi.

Dario Facci