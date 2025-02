Regione – Regimenti: “Competenze in project management per dipendenti necessarie in ottica PNRR” | TG24.info

«La formazione e la valorizzazione professionale del personale della Regione Lazio è una priorità perché il mondo del lavoro è in continua trasformazione. Dobbiamo lavorare per rendere più efficiente la macchina amministrativa della Regione, soprattutto nell’ottica delle sfide che abbiamo davanti come i progetti del PNRR che, come ha più volte ricordato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, hanno delle scadenze che non possiamo mancare». Lo dichiara Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Sicurezza Urbana, Polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio.

«In questo contesto, ha avuto un ottimo riscontro il percorso formativo in Project Management, avviato dalla Direzione Regionale degli Affari istituzionali e Personale in collaborazione con FPA Digital School, che è da poco giunto al termine. I nostri dipendenti hanno acquisito competenze preziose per seguire adeguatamente le diverse fasi di progettazione, realizzazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti, soprattutto quelli europei. Come testimonia il progetto “Europa in Comune”, stiamo lavorando per sfruttare al meglio le opportunità che arrivano da Bruxelles. La Regione Lazio deve essere capofila in Italia in questo lavoro di accrescimento di competenze preziose in tema di gestione di progetti finanziati dai fondi europei e tecniche e metodologie di euro-progettazione», conclude l’assessore Regimenti.