Regione – Presentata “BellaXNoi” la nuova carta giovani del Lazio | TG24.info

È stata presentata oggi “BellaXNoi”, la nuova Carta giovani della Regione Lazio rivolta ai giovani dai 14 ai 29 anni compiuti, residenti o domiciliati nel Lazio.

Si tratta di una carta digitale che offre sconti e voucher per spettacoli, eventi culturali e sportivi, che, al momento, conta circa 230mila utenti.

A illustrarne i contenuti sono intervenuti il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore alla Cultura, Simona Renata Baldassarre.

“BellaXNoi” presenta un restyling completo nell’aspetto generale e dal punto di vista della user experience: è più veloce e performante. Inoltre, rispetto alla passata versione sono state implementate diverse nuove agevolazioni.

La app per il funzionamento della card digitale può essere scaricata dagli store Apple e Android. Alla nuova versione si accede con SPID e/o CIE: tutti i vecchi utenti già in possesso della Lazio Youth Card verranno automaticamente migrati al nuovo database. I vecchi utenti devono solo aggiornare l’app per ottenere la nuova versione.

In previsione del lancio, le oltre duemila convenzioni attive sono state rafforzate con diverse altre sottoscrizioni che hanno ampliato l’offerta.

All’interno dell’App è presente una sezione con gli eventi dedicati ai titolari di “BellaXNoi”, dove verranno presentati eventi e offerte esclusive.

I servizi offerti – Scontistica e agevolazioni con partner come:

il Teatro dell’Opera di Roma; l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; l’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz; Sport e Salute Tour dello Stadio Olimpico; Teatri del circuito regionale ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), per accedere al Circuito Regionale Multidisciplinare dello Spettacolo dal vivo; GAMM museo del Videogioco; Romics edizione di aprile 2025.

Convenzioni con cinema e teatri privati, con percentuali di sconto migliorative rispetto alle versioni precedenti. In particolare, i voucher per i teatri non erano mai stati proposti in passato.

Sconti o biglietti gratuiti per eventi sportivi, incluse le partite di calcio della SS Lazio e della AS Roma, partner del progetto.

Una nuova partnership con il gruppo Rinascente che ha elevato lo sconto destinato ai ragazzi dal 10% al 15% e dedicato loro delle shopping nights, dove metteranno a disposizione i loro store solo per i possessori di “BellaXNoi”.

Scontistica sui concerti e gli eventi che si terranno alla Nuvola per il 2025. Convenzioni con Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche.