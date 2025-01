Regione – Presentata a Latina la convenzione per il conferimento delle funzioni urbanistiche: il punto di Ciacciarelli | TG24.info

«La convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia Urbanistica rappresenta una svolta per la Latina, viste le proprie caratteristiche e potenzialità di sviluppo. Parliamo di un fattore fortemente compreso dall’attuale amministrazione con cui abbiamo collaborato per raggiungere questo importante risultato. Con questa iniziativa il Comune avrà la possibilità di esercitare importanti funzioni di competenza regionali. Tutto ciò senza l’acquisizione dell’espressione regionale sul rispetto delle norme urbanistiche, l’approvazione dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti e l’approvazione del programma urbano dei parcheggi». Lo ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

Si tratta di un’iniziativa che consentirà un ampio margine di autonomia del Comune di Latina in materia Urbanistica. Ma allo stesso tempo avrà bisogno di un sostegno da parte della struttura regionale. Per questo l’Ente avrà la facoltà di trasmettere all’ufficio di supporto Urbanistico ogni proposta di delibera conferiti per delega, come potrà anche chiedere la correttezza e la legittimità della delibera proposta.

«Sono sicuro che, grazie all’impegno che ha dimostrato in questi mesi, il Comune di Latina riuscirà a gestire in modo proficuo questa importante delega per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per questo ringrazio il vicesindaco, Massimiliano Carnevale, l’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio, tutta la Giunta e il Consiglio comunale, per aver collaborato in questi mesi per il raggiungimento di un obiettivo così importante», ha concluso l’assessore della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.