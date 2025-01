Regione – Peste suina, emergenza finita: Lazio fuori dalla ‘zona rossa’ | TG24.info

Sono state revocate le zone soggette a restrizione istituite quasi tre anni fa in provincia di Roma.

“È con grande soddisfazione – hanno riferito il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e l’assessore all’Agricoltura, alla Caccia e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini – che apprendiamo il parere favorevole del Comitato Permanente Europeo alla richiesta di far uscire il Lazio dalla zona di restrizione per la Peste Suina Africana. Una decisione che ci riempie di orgoglio, anche considerato che siamo tra i primi in Italia a raggiungere questo risultato”.

I due hanno aggiunto: “È stato, infatti, riconosciuto l’enorme lavoro svolto dall’amministrazione regionale, fin dal proprio insediamento, per l’eradicazione della malattia che ha colpito in particolare il territorio di Roma e di alcune aree della sua Provincia, delimitato come zona rossa a causa dell’elevato numero di capi infetti. Il mio ringraziamento va in particolare al commissario straordinario alla PSA, Giovanni Filippini, al suo predecessore, Vincenzo Caputo, al commissario straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Stefano Palomba e alle Direzioni regionali coinvolte che hanno lavorato alacremente per far sì che la malattia fosse eradicata e che non si propagasse ulteriormente, creando ulteriori danni alle imprese del settore agro-zootecnico.

L’eradicazione della PSA, infatti, garantirà il mantenimento della filiera alimentare con evidenti vantaggi in termini di esportazione e di consumi dei prodotti tipici del Lazio della catena suinicola. Il raggiungimento di questo importante traguardo ci dà un ulteriore stimolo nel proseguire nelle attività di vigilanza e prevenzione finalizzate a scongiurare una ricomparsa del virus, anche attraverso il depopolamento della specie cinghiale, che continua ad affliggere il nostro territorio distruggendo colture e mettendo a rischio le produzioni agricole”.

“L’eradicazione della Peste suina a Roma e provincia – ha detto il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – è un ottimo risultato raggiunto attraverso un lavoro di squadra che ha coinvolto le istituzioni, la Regione Lazio, il mondo venatorio e la nostra federazione. Ora è fondamentale dare sostegno a tutte quelle aziende agricole che hanno subito ingenti danni”. Ieri, infatti, il ministero della Salute ha fatto sapere che la sessione ‘Salute e benessere animale’ del Comitato permanente, che si riunisce mensilmente a Bruxelles, ha votato favorevolmente la revoca delle zone soggette a restrizione istituite a maggio 2022 in provincia di Roma e riportate nel regolamento 594/2023.

“Questo importante traguardo – ha commentato da parte sua il commissario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Stefano Palomba – rappresenta il frutto di un’efficace collaborazione tra le Istituzioni gli Enti locali e i professionisti del settore. L’azione sinergica e coordinata ha consentito di marginalizzare e bloccare la diffusione della Peste Suina Africana nella Regione, garantendo la salute pubblica e la sicurezza sanitaria del nostro territorio. L’IZSLT, insieme alle Istituzioni coinvolte – ha aggiunto Palomba -, con la efficacia e discrezione, continuerà a garantire un’attenta vigilanza per prevenire possibili reintroduzioni del virus e per assicurare il mantenimento della sicurezza sanitaria sul territorio”.