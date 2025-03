Regione – Per le Ater del Lazio in arrivo 2,7 milioni di euro per le funzioni amministrative | TG24.info

“La Giunta Regionale del Lazio ha provveduto ad approvare, su mia proposta, la determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione del contributo di 2.700.000,00 euro introdotto con la recente Legge Finanziaria Regionale al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza delle funzioni amministrative esercitate dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale Pubblica del Lazio”. Lo fa sapere, con una nota, Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale del Lazio.

“Nella consapevolezza, infatti, delle complesse difficoltà in cui versano le Ater del Lazio ormai da molti anni, situazione questa determinata dall’assenza di un’organica revisione della normativa di riferimento, ormai non più adeguata a reggere ed a disciplinare funzionalmente un settore che presenta sempre maggiori difficoltà gestionali, abbiamo ritenuto necessario – dice l’assessore -, nelle more della definizione della necessaria riforma su cui stiamo lavorando in questi mesi, introdurre una prima misura di sostegno per le Ater del Lazio, prevedendo un contributo per ciascuna azienda, sino ad un massimo di un milione di euro, per garantire il corretto svolgimento delle loro funzioni amministrative”.

Ciacciarelli poi conclude: “Sicuramente tale intervento non consentirà di superare in modo netto tutte le difficoltà esistenti intorno al settore, ma era doveroso non rimanere fermi in attesa della definizione di una più completa soluzione, ancorata solo ad una organica riforma che richiede i propri tempi procedurali, ma incominciare a lavorare su più fronti con l’unico obiettivo di arrivare, entro la fine della legislatura, ad offrire ai cittadini del Lazio un nuovo modello di Edilizia Residenziale Pubblica”.