Regione – Pedoni investiti, il Lazio è la seconda regione d’Italia per numero di morti | TG24.info

Dall’inizio dell’anno sono stati 277 i pedoni deceduti sulle strade italiane a causa di incidenti stradali. Si tratta di con 186 uomini e 91 donne. 153 avevano più di 65 anni, una strage di anziani anche in questi mesi estivi.

I dati sono quelli pubblicati periodicamente dall’Osservatorio Pedoni Asaps-Sapidata e sono relativi al periodo 1° gennaio-8 settembre 2024.

La regione Lazio, con 35 decessi è la seconda in Italia per numero di pedoni investiti e morti, subito dopo la Lombardia che ne ha fatti registrare , invece, 46.

Nel Lazio, la maggior parte dei casi si concentra su Roma, con pochi incidenti mortali verificatisi nelle province (4 casi a Latina e due per ciascuna delle province di Frosinone e Viterbo).

Nel 2023 sono morti 485 pedoni in Italia, come comunicato da ISTAT. Nel nuovo anno, come detto, sono già 277 i decessi.

Il primo semestre aveva giù confermato come i pedoni siano gli utenti più indifesi sulla strada, soprattutto quando sono anziani. Nel primo semestre del 2023 furono 191, per cui un aumento di sette decessi rispetto ai 198 dello stesso periodo del 2024, a dimostrazione che sulle strade italiane la situazione sta peggiorando. Se calcoliamo i tre mesi estivi di giugno-luglio e agosto arriviamo a 99 decessi di pedoni sulle strade italiane. In questa settimana due casi di investimenti di automobilisti, colpiti e uccisi mentre cambiavano gli pneumatici.

Lombardia al primo posto tra le Regioni con il maggior numero di decessi in Italia (46) e tre decessi anche nell’ultima settimana, seguita dal Lazio (35) e dalla Campania con 34 pedoni morti. Poi a seguire: Emilia Romagna (26), Sicilia (20); Piemonte (18); Veneto (18); Toscana (18); Liguria (11); Abruzzo (10); Puglia (9); Umbria (7); Sardegna (7); Calabria (6) e Marche (4).