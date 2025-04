Regione – Nuova carta giovani? Per Marta Bonafoni (Pd) è solo un rebranding di ‘Lazio YOUth Card’: “Strategia imbarazzante!” | TG24.info

“L’App “BellaXnoi”, presentata oggi (ieri, ndr) dal Presidente Rocca e dall’Assessora Baldassare (leggi qui), non rappresenta nulla di innovativo, ma è un imbarazzante rebranding della LAZIO YOUth CARD, che per tre anni consecutivi è stata la migliore carta giovani d’Europa, fino all’insediamento del Presidente Rocca”.

Lo ha detto la consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale Pd, aggiungendo: “Gli annunci trionfanti di oggi (ieri, ndr) sono il risultato di una furia iconoclasta che ha ridotto ai minimi termini ciò che di positivo era stato costruito dalla giunta Zingaretti”.

Dal Pd spiegano: “I fatti sono chiari: i giovani del Lazio oggi hanno meno opportunità rispetto al passato, anche sulla carta giovani. Per due anni, infatti, l’App è stata praticamente disattivata, creando una rottura di fiducia con le ragazze e i ragazzi che avevano fatto della LAZIO YOUth CARD uno strumento fondamentale per accedere alla cultura, allo sport e alla formazione. Il palinsesto presentato oggi, che dovrebbe rilanciare la carta dopo due anni di attesa, è incredibilmente povero e ridotto rispetto alle annualità precedenti. A fronte di un semplice cambio di nome e di immagine, non si intravede una reale volontà di rinnovare o potenziare le opportunità per le nuove generazioni”.

E concludono “Questi interventi sembrano essere una mera strategia di facciata, priva di concretezza, che non affronta i veri bisogni dei giovani. Invece di rilanciare politiche giovanili, questa Giunta sembra impegnata solo a segnare il proprio passaggio con scelte che si limitano al ridisegno dei loghi. Il Lazio merita di più, i giovani meritano di più: per questo ho presentato, insieme alla consigliera Eleonora Mattia, un’interrogazione in Consiglio regionale anche per far luce sui costi e sull’utilità di questo rebranding”.