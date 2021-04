Regione – Meteo, Italia a due facce: pioggia al nord, caldo al sud | TG24.info

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “prossimi giorni tempo spesso instabile al Centronord, con frequenti piogge e anche qualche temporale; più stabile al Sud con primi caldi di stagione”.

PROSSIMI GIORNI CON PIOGGE E TEMPORALI AL CENTRONORD – “Una saccatura atlantica lambirà l’Italia nei prossimi giorni, mantenendo il tempo spesso instabile in primis al Nord, ma in parte anche al Centro”- lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “prime locali piogge attese già lunedì, ma sarà tra martedì e giovedì che avremo piogge e temporali più frequenti, localmente anche di una certa intensità. Come detto coinvolte soprattutto le regioni del Nord ma anche il Centro, in primis Toscana, Umbria e Marche; precipitazioni invece più occasionali tra Lazio e Abruzzo, se non molto sporadiche sui settori meridionali, così come sulla Sardegna. Questo non significa che pioverà 24 ore su 24 per tutti i giorni ma le precipitazioni si verificheranno ad intermittenza: anche le aree più interessate godranno infatti di parentesi asciutte con delle aperture”.

AL SUD ANTICICLONE AFRICANO – “Tutto un altro registro invece al Sud, che sarà protetto da un lembo dell’anticiclone africano con tempo più stabile” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “il tempo non sarà però sempre soleggiato, ma i cieli potranno venire a tratti offuscati da nuvolosità irregolare di passaggio, pur senza precipitazioni di rilievo se non casi molto isolati tra Campania e Molise. La nota saliente riguarderà le temperature, che saranno in netto aumento per venti in arrivo dal Nord Africa, con punte anche di oltre 24-25°C, fino a sfiorare picchi di 27-28°C sulle zone interne della Sicilia, sul cosentino e sul tavoliere foggiano nel corso della settimana. Farà invece decisamente più fresco lungo le coste, specie laddove spirerà il vento dal mare ancora freddo”.

ARRIVA LA SABBIA DAL DESERTO – “I venti da Sudovest soffieranno anche sostenuti in quota e trascineranno concentrazioni anche piuttosto elevate di pulviscolo sahariano verso il Mediterraneo e l’Italia. Potremo così notare cieli a tratti giallognoli e pioggia ‘sporca’ laddove vi saranno precipitazioni”.

WEEKEND DEL 1° MAGGIO ITALIA DIVISA TRA SOLE E NUOVI ACQUAZZONI – “Anche per il prossimo weekend si prospetta una situazione piuttosto analoga a quella prevista in settimana, con una Italia contesa tra qualche pioggia o temporale ancora possibile al Nord e in parte al Centro, e condizioni più assolate al Sud. Si tratta però di una linea di tendenza ancora in fase di analisi e non definitiva” – concludono da 3bmeteo.com