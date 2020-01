Regione – L’Unione sindacati di polizia penitenziaria applaude alla cattura del detenuto Nikolic Rade

Dopo l’evasione del 16 Novembre scorso, nella giornata di ieri è stato catturato dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria in collaborazione della Squadra Mobile di Napoli il detenuto Nikolic Rade di nazionalità Serba 38 anni con un fine pensa 2038.

“Non posso che applaudire per questa sua cattura – dichiara Daniele Nicastrini Commissario straordinario della segreteria regionale Lazio Unione Sindacati Polizia Penitenziaria – considerando la vicenda che aveva provocato preoccupazioni nell’animo del personale stesso di Polizia Penitenziaria in questi due mesi dall’avvenuta fuga”.

La vicenda è che il soggetto per una disposizione della magistratura era stato autorizzato alla fruizione di un permesso di qualche ora presso la propria abitazione per visitare il figlio, dove aveva invece preparato un piano ben delineato per una fuga.

Da alcune indiscrezioni sembra che in altri istituti aveva avuto segnalazioni di merito, che comunque non hanno limitato tale concessione. “Auspichiamo – conclude il sindacalista – che nelle sedi opportune si assumano le dovute considerazioni nel merito della concessione di benefici che in effetti possono provocare gravi ripercussioni alla sicurezza pubblica”.