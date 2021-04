Regione – L’isolano Corrado Savoriti eletto presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Lazio | TG24.info

Corrado Savoriti è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo per il triennio 2021-2024. Si tratta di un ciociaro, di Isola del Liri.

Corrado Savoriti, 37 anni, è stato eletto all’unanimità. Laureato in Economia degli intermediari finanziari e assicurativi, scienze economiche aziendali, la sua esperienza lavorativa ha inizio nel 2010, nel settore consulenza alle imprese. In seguito è entrato nell’azienda di famiglia, la Sama Marketing e Produzione Srl, attiva nel settore dei rifiuti. Specializzatosi in amministrazione e controllo di gestione, ad oggi segue anche le attività commerciali all’estero. Fa parte del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria dal 2007, dove è stato anche Vice Presidente.

“Assumo questo incarico in un momento particolarmente difficile per il nostro Paese e per questo motivo il senso di responsabilità è veramente notevole – ha commentato il neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Corrado Savoriti durante l’assemblea elettiva – Noi giovani imprenditori insieme alle nostre aziende abbiamo già dato la nostra disponibilità per essere parte attiva nella campagna di vaccinazione, che ricordiamo è la conditio sine qua non per uscire dall’emergenza Covid 19. Solo così potremo tornare ad una vita normale e di conseguenza dare un nuovo e forte slancio alla nostra economia. Il mio impegno e quello della mia Squadra sarà inoltre quello di valorizzare i risultati ottenuti sino ad oggi, raccogliendo l’ideale ed importante testimone della Presidenza di Giulio Natalizia, continueremo a lavorare per la costruzione di sinergie con altre associazioni imprenditoriali giovanili, aprendo tavoli tematici con l’obiettivo di stimolare un maggior dialogo generazionale, concordando con i Senior e le Istituzioni un piano di sviluppo che tenga conto delle necessità dei giovani imprenditori”.

L’Assemblea del Gruppo ha eletto sia il programma di attività per il prossimo triennio sia la Squadra di Presidenza, composta da due Vice Presidenti che sono Marco Francola ed Eugenio Samori e da quattro Presidenti di Area Territoriale: a Frosinone è stato eletto Luca Valeri, a Latina Paolo Di Cecca, a Rieti Elisa Perotti e a Viterbo Alessandra Sensi.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria è composto da imprenditori e manager fino ai 40 anni di età, appartenenti ai diversi settori produttivi: dall’information technology, alla sicurezza, all’elettronica, all’edilizia, alla logistica, ai trasporti, fino alle aziende metalmeccaniche, alimentari, di consulenza e di comunicazione, finanza credito ed assicurazioni, turismo, audiovisivo e tempo libero.