Regione – Lions, conferenza di Magdi Cristiano Allam, noto giornalista e scrittore

Domenica 31 marzo scorso con il patrocinio del Comune e l’ospitalità del Lions Club di Formia si è svolta ad iniziativa della Circoscrizione 1 del Distretto Lions 108 L una conferenza di Magdi Cristiano Allam, noto giornalista e scrittore, sul tema LA PACE. UN OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE.

Erano presenti, oltre la Presidente della Circoscrizione 1, Anna Maria Pagliei ed il Presidente del Club di Formia, Francesco Maiolino, i Presidenti di Zona ed i Presidenti e Soci di quasi tutti i Clubs della Circoscrizione. Ospiti anche il Governatore del Distretto Lions 108 Ya, Paolo Gattola e Signora Silvia, il loro Cerimoniere ed il Club di Caserta Host, gemellato con il Club di Formia. Per motivi di salute, purtroppo, aveva dovuto rinunciare all’ultimo momento il Governatore del Distretto Lions 108 L, Leda Puppa.

Erano presenti le più alte Cariche civili locali, il Sindaco di Formia, Paola Villa ed il Vice Sindaco, Carmina Trillino, e per la Comunicazione una squadra di tecnici di LAZIO TV. Il Sindaco avrebbe dovuto soltanto portare i saluti della Città e lasciare in fretta il consesso per occuparsi di altri numerosi impegni, invece, forse affascinata dalla eccellente oratoria di Magdi Allam, si è trattenuta a lungo ed è intervenuta nella discussione.

L’oratore, dopo aver precisato una netta distinzione fra singoli musulmani e religione islamica ha esposto con inimmaginabile competenza ed obiettività il contenuto del Corano e la natura ed il significato di tale documento. Con la sua ormai nota capacità di approfondimento e la sua logica rigorosa ha mostrato come per i musulmani non esista la possibilità di riconoscere la validità di altre religioni e la loro stessa esistenza, considerando quella musulmana come l’unica religione vera ed innata in ogni essere vivente, anche quando questi per errore aderisca ad altra delle false religioni, che l’umanità ha abbracciato nel corso dei secoli. Secondo il Corano, che si identifica con lo stesso Allah, unico vero Dio, ogni essere umano “nasce” musulmano e, se , dopo aver abbracciato un’altra religione, si converte all’Islamismo, non effettua in realtà una conversione ma un ritorno alla sua religione naturale, che ha ricevuto al momento della nascita.

Vengono negati i valori, che sostanziano la nostra civiltà: “la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta personale”. L’esame più dettagliato del Corano, esposto dall’oratore, è contenuto nell’ultima sua pubblicazione “IL CORANO SENZA VELI”. Nella bella Sala Ribaud del Comune di Formia non si è sentita volare una mosca per tutta la durata della Conferenza: l’uditorio era completamente assorbito dalla facondia di Magdi Cristiano Allam, oratore affascinante, padrone di una grande cultura, una straordinaria memoria, una stringente logica ed una moderazione superiore all’immaginabile. Non sono mancate molte domande da parte dei partecipanti, soddisfatte con maestria dall’oratore.

La mattinata si è conclusa con lo scambio di saluti. La Presidente Anna Maria Pagliei, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti ed il Cerimoniere Paolo Perin, ha consegnato a nome di tutta la Circoscrizione 1 e del Club di Formia una targa a Magdi Cristiano Allam a ricordo della bella e costruttiva giornata culturale, rinnovandogli l’espressione di stima ed amicizia dei Lions.