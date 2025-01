Regione – L’iniziativa di Mattia: una legge per estendere il sostegno ai figli nello spettro acustico anche oltre il 12° anno di età | TG24.info

Estendere l’accesso agli interventi di sostegno alle famiglie con figli minorenni nello spettro autistico anche oltre il dodicesimo anno di età. È questa la proposta che arriva dalla consigliera regionale del Pd, Eleonora Mattia, che ha presentato un’apposita proposta di legge per ‘stabilizzare’ il provvedimento di sostegno attualmente concesso anche i minori fino al 17° anno ma solo in via sperimentale.

Il sostegno è riconosciuto tramite assistenza economica, in forma di contributo rivolto alle famiglie “che si avvalgono dei programmi psicologici e comportamentali strutturati nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a promuovere lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana e riconosciuti dalle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità”.

L’esponente Dem ricorda che la Regione Lazio, lo scorso mese di luglio, si è vista assegnata dal Governo risorse per 9.690.000 euro e che con successivi provvedimenti ha già destinato 2.000.000 di euro agli interventi di “assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto Superiore di Sanità” rivolti proprio ai “minori nello spettro autistico con età compresa tra il dodicesimo e il diciassettesimo anno di vita (dal 12° anno e 1 giorno fino ai 17 anni e 364 giorni compiuti)” in via sperimentale, visto che al legge regionale li garantisce solo fino al 12°anno.

“Con la mia proposta di legge – spiega Mattia – si intende estendere l’accesso ai suddetti interventi dai minori fino al dodicesimo anno di età a tutti i minori di età nello spettro autistico, le cui famiglie necessitano di sostegno esattamente come quelle dei minori di anni dodici”.

L’estensione degli interventi di sostegno a tutti i minori di età nello spettro autistico è quindi una misura già finanziata a livello regionale, sebbene in un’ottica solo sperimentale, dal riparto del fondo statale per la disabilità. Con questa proposta di legge si intende stabilizzare tale estensione. La presente proposta si compone di 4 articoli: modifica la normativa regionale per estendere fino ai 17 anni il sostegno; stabilisce un termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento del regolamento regionale di attuazione della normativa; prevede uno stanziamento di un milione e duecentomila euro per l’estensione degli interventi.

Cesidio Vano